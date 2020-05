Samsung dévoile les Galaxy Book Flex, Flex Alpha et Ion. Trois nouveaux PC portables élégants et performants, qui bénéficient du programme d’Intel Project Athena et d’écrans QLED.

En octobre 2019, Samsung présentait lors de sa Developers Conference deux nouveaux ordinateurs portables : les Galaxy Book Flex et Ion. Leur principal attrait ? Les deux appareils embarquent un écran QLED. Après plusieurs mois de silence, Samsung sort enfin de sa torpeur et annonce le lancement de non pas deux, mais bien trois nouveaux Galaxy Book : le Galaxy Book Flex, Flex Alpha et Ion.

Certifiés Intel Project Athena

Ces trois PC portables sont tous équipés des derniers processeurs Intel de 10ème génération. Le partenariat ne s’arrête cependant pas là, puisque les Galaxy Book Flex et Ion sont tous deux certifiés Project Athena. Pour rappel, ce programme développé par Intel est un label, qui garantit à l’utilisateur l’achat d’un PC doté d’excellentes performances. Parmi les promesses phares, une réactivité quasi instantanée, une sortie de veille en moins d’une seconde, et plus de 9 heures d’autonomie toute utilisation confondue (multitâche, montage, streaming, etc.).

Le Galaxy Flex Alpha ne profite pas du label d’Intel, mais il rattrape cet écart par un prix plus doux que ses deux grands frères. Quoiqu’il en soit, ces trois Galaxy Book peuvent se targuer d’avoir une fiche technique digne des ultraportables de milieu/haut de gamme actuels. Comme dit précédemment, on retrouve les Soc Intel de 10ème génération avec un i5-10210U pour le Galaxy Flex Alpha, puis des i7-10510U et i7-1065G7 pour les versions Flex et Ion.

Côté mémoire vive, ces Galaxy Book embarquent entre 8 et 12 Go de RAM selon les modèles, et profitent d’un SSD de 256 à 512 Go. Il faut noter que les Galaxy Flex et Ion disposent d’un dispositif de recharge sans fil situé sous le trackpad. Il est compatible avec tous les appareils qui supportent le standard QI. Mais bien évidemment, la véritable innovation réside dans la présence d’écran QLED pour chacun de ces nouveaux Galaxy Book.

À lire également : Galaxy Book S officiel – Samsung présente un PC portable ultra fin avec 23h d’autonomie, à 999$

Le Galaxy Book vire au QLED

Samsung a décidé sa gamme en deux tailles d’écran distinctes : 13,3 pouces pour les trois modèles, et 15,6 pouces uniquement pour le Galaxy Flex et Ion. Seulement et c’est une première, ces trois appareils embarquent un écran QLED, une technologie actuellement employée dans les écrans de TV haut de gamme de la marque sud-coréenne.

Résultat, une luminosité excellente de 400 nits, pouvant monter jusqu’à 600 nits en extérieur si le besoin s’en fait sentir. Précisons que ces dalles QLED sont tactiles et profitent donc de fonctionnalités avec le S-Pen, le fameuse stylet de Samsung. Pour l’heure, ces trois modèles sont disponibles à la vente aux Etats-Unis :

Galaxy Flex Alpha 13,3 pouces à 849,99 $

Galaxy Ion 13,3 pouces à 1199,99 $ (1299,99 $ en 15,6 pouces)

(1299,99 $ en 15,6 pouces) Galaxy Flex 13,3 pouces à 1349,99 $ (1399,99 $ en 15,6 pouces)

Pour la France et l’Europe, il ne faudra pas attendre très longtemps, le constructeur ayant assuré un lancement globale premier semestre 2020.

À lire également : AMD et Samsung – leur GPU mobile serait nettement plus puissant que l’Adreno 650 de Qualcomm

Source : The Verge