Windows 10 ARM devient compatible avec les applications 64 bits et ça peut tout changer !

La prise en charge des applications x64 par Windows 10 ARM est effective. Dans la toute dernière préversion de Windows 10 ARM, il est déjà possible de lancer les logiciels 64 bits, en attendant que la fonctionnalité soit intégrée à une prochaine édition finalisée de l’OS.

Jusqu’à présent, sous Windows 10 ARM, on a le choix entre les applications du Microsoft Store, et les logiciels classiques codés 32 bits. Mais aucune prise en charge des applications x64 n’est pour le moment possible, ce qui limite d’autant la logithèque de Windows 10 ARM.

En octobre dernier, Microsoft annonçait que les applications x64 allaient prochainement être prises en charge par la version ARM de Windows 10. Mais depuis, plus aucune information n’avait été dévoilée par l’éditeur de Redmond quant à cette fonctionnalité très attendue d’une machine sous Windows 10 ARM. Mais la voilà enfin : l’émulation x64 débarque au sein de cette édition un peu spéciale de Windows et pourrait bien changer la donne.

Windows 10 ARM prend en charge les applications 64 bits via un émulateur

Microsoft explique que cette émulation permet de jouer à Rocket League ou de travailler avec des applications comme AutoDesk’s Sketchbook. Mais le géant de Redmond insiste néanmoins sur le fait qu’il ne s’agit que d’une émulation, et encourage les développeurs à porter adapter leurs applications sur ARM : « alors que nous étendons les capacités de notre émulateur, pour la meilleure expérience possible, nous recommandons aux développeurs de prendre en charge leurs applications de manière native sur ARM64. Les applications ARM64 sont entièrement prises en charge dans notre SDK Windows et Visual Studio 2017 et les versions ultérieures, et nous encourageons nos développeurs à recompiler leurs applications pour ARM64. »

On attend maintenant de voir les performances réelles d’une telle émulation pour réellement juger de son intérêt. Pour rappel, Windows 10 ARM est l’OS qui équipe la Surface Pro X. Pour le moment et malgré les annonces des constructeurs, il s’agit de l’unique appareil équipé de Windows 10 ARM laquelle est officiellement commercialisée en France (mais depuis peu !). La prise en charge des applications x64 est une nouvelle fonctionnalité qui pourrait permettre à d’autres fabricants de se lancer dans l’aventure, dès lors que l’intégralité de l’écosystème de Windows 10 serait alors prise en charge par Windows 10 ARM.

Cette nouvelle fonctionnalité est accessible aux utilisateurs du Programme Windows Insider, lequel est entièrement gratuit à condition de posséder une licence valide de Windows 10. Microsoft ne donne aucune indication quant à la date de disponibilité sur la version finalisée de Windows 10 ARM.

