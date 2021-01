Intel Rocket Lake-S : la fiche technique des processeurs de 11e génération fait surface

Les processeurs Intel Rocket Lake-S se détaillent aujourd’hui grâce à une fuite qui nous provient de MSI. Ici, ce sont les caractéristiques détaillés des processeurs Intel Core i9 11900K, Intel Core i7 11700L et Intel Core i5-11600K qui nous parviennent.

La prochaine gamme de processeurs Intel Rocket Lake-S commence à faire parler d’elle. Cette 11e génération, gravée en 14 nm, est dédiée aux ordinateurs fixes et promettent logiquement un gain de performance pour contrer les processeurs Ryzen d’AMD, références du moment. Aujourd’hui, nous avons un aperçu technique de ces futurs produits.

Une slide faite par MSI, conçue pour un usage interne et dégotée par VideoCardz, nous donne des détails sur les caractéristiques techniques des trois processeurs de la gamme. On commence par le moins puissant, l’Intel Core i5-11600K. Il serait, selon ce visuel, doté de 6 cœurs et 12 threads. On peut compter sur une fréquence de base de 3,9 GHz ainsi qu’une fréquence boost de 4,9 GHz. Il propose 12 Mo de cache L3 et un TDP de 125 Watts.

Intel se doit de redresser la barre face à AMD

L’Intel Core i7-11700K est lui équipé de 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence de base de 3,6 GHz et une fréquence boost de 4,9 Ghz (5 GHz en Turbo Boost). On a ici 16 Mo de cache L3 et toujours un TDP de 125 Watts.

Enfin, l’Intel Core i9-11900K, le processeur le plus puissant de la gamme, est lui aussi doté de 8 cœurs et de 16 threads. Sa fréquence de base est de 3,5 GHz et sa fréquence boost de 5,1 GHz (5,2 GHz en Turbo Boost). On a aussi 16 Mo de cache L3 ainsi qu’un TDP de 125 Watts.

Des caractéristiques intéressantes à mettre en parallèle avec celles des derniers processeurs Ryzen 5000 d’AMD, présentés en octobre dernier. Sur le papier, nous avons un avantage AMD sur ce point. Mais Intel ne veut pas se laisser faire et à promis de meilleures performances en jeu avec le Core i9-11900K qu’avec le Ryzen 5900X. Une promesse qu’il faudra vérifier avec nos propres mesures.

Reste à connaître le prix de cette nouvelle gamme (qui a aussi fuité), ce qui jouera beaucoup, et également sa disponibilité, la question des stocks étant devenue primordiale pour séduire ces derniers temps.

Source : VideoCardz