Galaxy A34 et A54 : on sait tout des smartphones de milieu de gamme avant leur sortie

Les Galaxy A34 et A54 de Samsung devraient arriver d’ici quelques semaines seulement, mais on sait déjà tout de leur fiche technique, mais surtout de leur design. Plusieurs images officielles ont déjà été dévoilées.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous avons à quoi vont ressembler les prochains smartphones de milieu de gamme de Samsung, et nous avons désormais droit à des images officielles des Galaxy A34 et A54 grâce à nos confrères de WinFuture.

Comme nous l’avions appris précédemment, les smartphones vont surtout se différencier par leur écran, mais pas que. Le Galaxy A34 sera doté d’un grand écran AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz, tandis que le Galaxy A54 utilisera une dalle AMOLED plus petite, de 6,4 pouces, toujours 120 Hz. Cependant, ce dernier aura l’avantage d’avoir une caméra frontale logée dans un poinçon, plutôt que dans une encoche.

Samsung pourrait augmenter les prix de ses smartphones abordables

Le Galaxy A54 sera propulsé par une puce Exynos 1380, tandis que le Galaxy A34 devra se contenter d’une puce MediaTek MT6877V beaucoup moins performante. Les deux modèles disposeront d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 25 W, et seront tous les deux certifiés IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Côté photo, on retrouvera sur le Galaxy A54 un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP, un capteur de profondeur de 5 MP et une caméra selfie de 32 MP. Le Galaxy A34 est également moins intéressant dans ce domaine, avec un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un capteur de profondeur de 5 MP et une caméra frontale de 13 MP.

Les Galaxy A34 et A54 devraient être officiellement présentés à la fin du mois de mars. On sait désormais que les smartphones seront disponibles en différents coloris : noir, Lime Green (citron vert) et Purple (violet). Le Galaxy A54 sera aussi proposé en blanc, tandis que le A34 profitera d’un autre coloris irisé.

Quant aux prix, WinFuture s’attend que Samsung suive la même tendance que les récents Galaxy S23, en augmentant les tarifs de tous les appareils. Pour rappel, le Galaxy A53 5G avait été commercialisé à partir de 459 euros, et le Galaxy A33 5G à 379 euros. On imagine donc que le premier passera la barre des 500 euros, et le deuxième celle des 400 euros.