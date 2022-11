Samsung Galaxy A53 : le smartphone de milieu de gamme va s’inspirer du design du Galaxy S23

Samsung s’apprête à renouveler dès le début de l’année 2023 sa série de smartphones Galaxy A avec de nouveaux modèles, dont notamment le Galaxy A54. Plusieurs mois avant son lancement officiel, on sait déjà à quoi il va ressembler.

Alors que le Galaxy A53 5G est sorti il y a seulement quelques mois, son successeur, le Galaxy A54, fait déjà parler de lui. Le célèbre leaker OnLeaks n’a pas attendu la présentation de Samsung pour lever le voile sur le design du smartphone, qui promet d’être très différent de la génération actuelle.

En effet, comme on peut le voir sur les différentes images, le Galaxy A54 va abandonner le design emblématique des smartphones de la série A, dont notamment le module photo rectangulaire. Pour rappel, le Galaxy A53 5G utilisait pas moins de 4 capteurs différents à l’arrière, mais Samsung semble vouloir revenir à l’essentiel avec le prochain modèle, en misant cette fois-ci sur 3 capteurs seulement.

Le Galaxy A54 5G va ressembler au Galaxy S23

Ce qui nous interpelle le plus sur les rendus du Galaxy A54 5G est sa forte ressemblance au Galaxy S23, qui a lui aussi vu son design être dévoilé il y a maintenant quelques semaines. Comme sur smartphone haut de gamme de Samsung, les caméras arrière du Galaxy A54 5G seront désormais positionnées à la verticale directement sur la coque arrière de l’appareil, et constitueront donc trois îlots distincts.

Pour parvenir à un tel design, le Samsung a dû augmenter l’épaisseur de son smartphone. Le nouveau modèle devrait mesurer 8,2 mm d’épaisseur, pour des dimensions de 158,3 x 76,7 mm. Il sera donc plus large, et légèrement moins haut que le Galaxy A53 5G actuel. Nous devrons toujours avoir droit à un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, et OnLeaks confirme que nous retrouverons un poinçon centré abritant la caméra frontale.

Au niveau des performances, on s’attend à ce que ce nouveau Galaxy A54 5G ait droit à une toute nouvelle puce de Samsung. Le géant coréen a récemment dévoilé les Exynos 1330 et Exynos 1380 destinés aux smartphones abordables, et c’est cette dernière qui pourrait être utilisée. Il faudra encore patienter plusieurs semaines avant d’en savoir plus au sujet du smartphone, car celui-ci ne devrait pas arriver avant la fin du premier trimestre 2023.

Source : 91mobiles