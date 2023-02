Galaxy A34 et A54 : une nouvelle fuite révèle les coloris des smartphones abordables de Samsung

Grâce à leur excellent rapport qualité/prix, les Galaxy A34 et Galaxy A54 de Samsung qui se vendent le mieux. Une fuite dévoile les quatre robes dans lesquelles ils seront proposés à la vente.

Samsung commercialise ou envisage de commercialiser tant de smartphones au design original, le Galaxy Z Flip 5 avec son gigantesque écran externe, par exemple, que la sortie imminente des Galaxy A34 et Galaxy A54 a du mal à trouver un écho dans la presse spécialisée. Ces deux appareils abordables sont pourtant les véritables gagne-pain de la marque coréenne tant leur rapport qualité/prix est bon.

Des ces smartphones milieu de gamme, on connaît déjà la fiche technique. On sait, par exemple, que leur design empruntera de nombreux éléments visibles dans les Galaxy S23. Le Samsung Galaxy A54 devrait disposer d’un écran Full HD+ SuperAMOLED de 6,4 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur Exynos 1380 avec 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Au rayon photo, son dos arborera trois capteurs distincts. Un objectif principal de 50 MP, un ultra grand-angle 12 MP et un objectif macro 5 MP.

Les Galaxy A34 et A54 seront disponibles en quatre couleurs, dont blanc nacré

Sans être totalement révolutionnaires, les Galaxy A34 et Galaxy A54 diffèrent tout de même de leurs prédécesseurs. Le processeur Exynos 1380 huit cœurs ainsi que le capteur principal 50 MP promettent d’offrir de meilleures performances et de plus belles photos. Au niveau du design, les objectifs dépassent légèrement du dos des appareils, sans pour autant être regroupés dans un module. Très bonne nouvelle pour les clients soucieux de durabilité, le Galaxy A54 obtient une note de réparabilité de 8,4 sur 10. Samsung s’est encore amélioré sur ce point, puisque le Galaxy S23 et A53 ont obtenu 8,2.

Comme le démontrent les photos publiées par Win Future, le Galaxy A54 sera proposé en quatre coloris : noir, argent/blanc, Lime Green (citron vert) et Purple (violet). Le Galaxy A34 disposera des mêmes teintes, à l’exception du blanc, qui bénéficiera d’une finition irisée du plus bel effet. Au niveau tarifaire, rien n’a encore été confirmé, mais on s’attend à ce que le Samsung Galaxy A54 soit vendu entre 400 € et 500 €.

Source : Win Future