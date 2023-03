Samsung Galaxy A14, A34 et A54 : leurs prix ont fuité, toujours abordables, mais toujours plus chers

Un membre de Twitter a dévoilé les prix des smartphones abordables de Samsung, les Galaxy A14, A34 et A54, qui devraient être officialisés très bientôt. On constatera qu'à équipement égal, les prix ont augmenté.

Le Galaxy A14 4G sera le smartphone le plus abordable de la gamme, à 219 €. Son prédécesseur, le Galaxy A13 était proposé à 199 €, à fiche technique égale, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le modèle A14 5G, devrait être vendu au même prix que son devancier, c’est-à-dire 249 €. Il faudra débourser 50 € supplémentaires pour bénéficier d’un stockage de 128 Go. La gamme Galaxy A2X semble réellement amenée à disparaître en 2024, ce que tend à confirmer l'absence de tout tarif la concernant.

Les smartphones abordables de Samsung coûteront 10 % plus cher en moyenne

Un peu plus performants, mais beaucoup plus chers, on retrouve les Galaxy A34 qui se vendront dans une déclinaison avec 6 Go de mémoire vive avec 128 Go de stockage, et une version avec 8 Go de RAM pour 256 Go de SSD. Elles coûteront 419 € et 499 € respectivement, ce qui représente une augmentation de 10 % environ par rapport au cru 2022 des Galaxy abordables. Le meilleur rapport qualité/prix des smartphones a toujours été la série des Galaxy A5X.

Les futurs Galaxy A54 seront proposés avec un stockage à choisir entre 128 et 256 Go, tandis que la RAM sera de 8 Go pour tous les modèles. Alors que le prix de lancement du Galaxy A53 5G était fixé à 459 €, il faudra débourser 60 € de plus pour avoir un smartphone équivalent cette année. Si l’on n’atteint pas encore les 20 % d’augmentation, l’inflation est bien réelle, et atteint les 13 % sur ce modèle. À la décharge de Samsung, c’est bien la tendance générale, les smartphones et tous nos gadgets sont toujours plus performants… et toujours plus chers.