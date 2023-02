Galaxy A34 et A54 : les smartphones abordables de Samsung seront 20 % plus cher que leurs prédécesseurs

Les tarifs des Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G de Samsung ont fuité sur les réseaux. Ils confirment la tendance générale : les smartphones sont toujours plus performants… et toujours plus chers.

Les informations concernant les Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G continuent d’affluer des quatre coins de l’Internet, et elles ne sont pas toutes bonnes. Selon le site Appuals, les tarifs de ces téléphones abordables, mais performants, vont suivre la tendance inflationniste actuelle. Alors qu’à son lancement, le Samsung Galaxy A53 5G était proposé à 459 €, il se pourrait fort que Samsung augmente son prix d’une marge comprise entre 15 et 20 %.

Le Galaxy S23 Ultra est la vitrine technologique de Samsung. Le prix des Galaxy S23 les réservent à la clientèle la plus fortunée. Les Galaxy « A », en revanche, sont devenus avec le temps les appareils offrant le meilleur rapport qualité-prix au plus grand nombre. Si la compagnie a pour ambition de vendre toujours plus d’appareils à forte valeur ajoutée, les Galaxy S23 et autres Galaxy Z Fold 4, ce sont bien les A33 5G et A53 5G qui constituent le gros des ventes et qui font du chaebol le leader mondial des ventes de téléphones portables.

Le Samsung Galaxy A54 5G devrait coûter entre 530 € et 610 € en fonction des options

Le secteur de la téléphonie commence à s’extirper de la pénurie de composants qui l’a handicapé en 2022, et le contexte économique mondial reste très incertain. Les Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G apporteront leur lot d’innovations et d’améliorations par rapport à la génération précédente. Est-il donc si illogique qu’ils soient vendus plus cher ? Une chose est claire : nos gadgets électroniques seront encore plus coûteux en 2023 et en 2024.

Concernant les Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G, Appuals déclare : « le Galaxy A34 5G sera disponible en deux options de stockage : 6 Go de RAM et 128 Go et 8 Go et 256 Go. L’option 128 Go sera vendue entre 410 € et 430 €, tandis que l’option 256 Go sera vendue entre 470 et 490 euros. Le Galaxy A54 5G sera lancé avec deux options de stockage : 8 Go de RAM avec 128 Go et 8 Go avec 256 Go. L’option 128 Go sera vendue entre 530 € et 550 €, et l’option 256 Go coûtera entre 590 € et 610 € ».

Source : Android Authority