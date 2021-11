Galaxy A23 : Samsung miserait sur un capteur photo 50 mégapixels

Le Galaxy A23 commence à faire parler de lui. Des mois avant l'annonce, une fuite révèle la présence d'un capteur photo principal de 50 mégapixels à la place du module 48 mégapixels des Galaxy A22.

En juin dernier, Samsung a levé le voile sur les Galaxy A22. Décliné en deux versions (4G ou 5G), le smartphone se distinguait grâce à un prix ultra abordable situé sous les 260 euros, un écran 90 Hz et un objectif photo principal de 48 mégapixels. Pour mémoire, nous avons eu la chance de tester le Galaxy A22 4G peu après l'annonce.

Fort du succès de ses Galaxy A, Samsung s'apprête à enrichir son catalogue avec les Galaxy A23, une nouvelle génération de téléphones abordables. D'après les informations de nos confrères néerlandais de Galaxy Club, le constructeur sud-coréen déclinerait à nouveau la gamme en deux éditions : une version 5G et une version cantonnée à la 4G.

Sur le même sujet : Le Samsung Galaxy A73 5G utilisera une caméra 108 MP, mais abandonnera la prise jack

Le Galaxy A23, un des derniers smartphones Samsung disponibles sans 5G

D'après le média néerlandais, il s'agit de l'une des dernières références Samsung à faire l'impasse sur la 5G. D'ici peu, tous les téléphones de la marque seront compatibles avec le réseau 5G, y compris les versions les moins chères du catalogue de Samsung. Cependant, ces smartphones sans 5G ne devraient pas être commercialisés sur tous les marchés.

La fuite évoque surtout la fiche technique de l'appareil photo des Galaxy A23. Citant des informations provenant d'une source restée anonyme, Galaxy Club affirme que Samsung ambitionne de troquer le capteur photo de 48 mégapixels des Galaxy A22 contre un objectif principal de 50 mégapixels.

La sortie des Galaxy A23 est prévue dans le courant de l'année prochaine. En 2022, le géant de Séoul annoncera aussi les Galaxy A13, Galaxy A33 et Galaxy A53. Ces terminaux seront vendus à des prix abordables. Apparemment, de nombreux téléphones Samsung prévus en 2022 auront un appareil photo principal avec un capteur de 50 mégapixels.

C'est ainsi le cas du Galaxy A13 entrée de gamme et des Galaxy S22 et Galaxy S22+. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs Galaxy A. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Galaxy Club