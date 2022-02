Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73 : voici les 4 prochains smartphones abordables de Samsung

Samsung s'apprête à lancer une nouvelle poignée de smartphones abordables Galaxy A : les Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 et les Galaxy A73. Alors que la présentation officielle approche, une fuite est venue lever le voile sur la fiche technique complète des 4 téléphones à prix réduit.

Leader mondial de la téléphonie mobile, Samsung commercialise un large catalogue de smartphones allant de l'entrée de gamme au haut de gamme. Pour rester sur le trône tant convoité par Xiaomi et consorts, le géant de Séoul doit impérativement compter sur une solide offre d'entrée et de milieu de gamme.

Dans cette optique, Samsung s'apprête à lancer plusieurs nouvelles références Galaxy A. Aux dernières nouvelles, le fabricant sud-coréen devrait profiter du MWC (Mobile World Congress) de Barcelone pour dévoiler ses nouveaux smartphones. Pour mémoire, le salon de la téléphonie mobile aura lieu du 28 février au 3 mars 2022. Samsung a annoncé l'organisation d'une conférence dès le dimanche 27 février 2022 à 19h, heure de Paris, en amont de l'ouverture des portes.

Voici les Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 et Galaxy A73

D'après les informations obtenues par SamMobile auprès de plusieurs leakers, le Galaxy A23, successeur direct du Galaxy A22, serait construit autour d'un écran LCD Full HD+ de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Les performances seraient assurées par le SoC MediaTek Dimensity 700 compatible 5G.

Samsung confierait l'autonomie à une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide 15 W. Côté photo, le A23 disposerait d'un quadruple capteur photo composé d'un objectif principal de 50 mégapixels, d'un module de 8 mégapixels, d'un capteur de 2 mégapixels et d'un dernier objectif de 2 mégapixels. Sur la face avant, la marque placerait un capteur selfies de 13 mégapixels.

De son côté, le Galaxy A33 serait recouvert d'un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces. La fuite ne mentionne pas le taux de rafraîchissement. Alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 720 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide 15 W, il serait également compatible 5G. La partie photo serait assurée par un quadruple capteur photo. Le set up serait composé d'un objectif 48 mégapixels, d'un module ultra large de 8 mégapixels, d'un capteur macro de 5 mégapixels et d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Toujours d'après les fuites, le Galaxy A53 serait doté d'un écran Super AMOLED Infinity-O (avec un trou dans l'écran donc) Full HD+ de 6,52 pouces avec une fréquence de 120 Hz. Alimenté par le futur SoC Exynos 1200 5G et une batterie de 5000 mAh, il aurait également un quadruple capteur photo. L'appareil serait constitué d'un objectif principal de 64 mégapixels, d'un capteur ultra large de 12 mégapixels et de deux modules de 5 mégapixels.

Enfin, le Galaxy A73 aurait un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Samsung miserait sur le processeur Snapdragon 750G de Qualcomm et confierait l'autonomie à une batterie de 5 000 mAh avec une recharge rapide 25W. Plus cher que les autres modèles, il serait doté d'un quadruple capteur avec objectif principal de 108 mégapixels. Ce set up serait épaulé par un capteur ultra large de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il serait évidemment compatible 5G.

Source : SamMobile