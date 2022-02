Galaxy A53 5G : images, fiche technique, on sait tout du smartphone le plus populaire de Samsung

Samsung s’apprête à dévoiler une nouvelle série de smartphones de milieu de gamme, dont le Galaxy A53 5G. On sait désormais tout à propos du smartphone, que ce soit son design ou encore sa fiche technique.

Plusieurs semaines avant le lancement officiel du Galaxy A53 5G, nos confrères de WinFuture ont déjà dévoilé tout ce qu’il faut savoir au sujet du smartphone. Pour rappel, celui-ci succèdera directement au Galaxy A52 5G. Cette série fait chaque année partie des smartphones les plus vendus au monde, et il devrait en être de même pour cette nouvelle génération.

WinFuture a tout d’abord publié les rendus officiels du smartphone, qui viennent confirmer le design qui avait été dévoilé par le leaker Onleaks il y a maintenant quelques mois. Ceux-ci viennent notamment confirmer que le Galaxy A53 5G héritera du design de son prédécesseur, mais Samsung a retiré une fonctionnalité clé du smartphone : la prise jack.

Quelle fiche technique pour le Galaxy A53 5G ?

Selon les informations de WinFuture, le Galaxy A53 5G sera propulsé par un nouveau SoC de Samsung, l’Exynos 1200. Il s’agit de la puce la plus puissante jamais intégrée aux smartphones de milieu de gamme du fabricant. Le Galaxy A53 5G sera équipé d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Comme l’avait dévoilé l’organisme de certification TENAA, l’autonomie sera assurée par une batterie généreuse de 5000 mAh, et celle-ci sera compatible avec la recharge rapide 25 W, comme le Galaxy S22 classique. Côté photo, le smartphone misera toujours sur une configuration à quatre caméras, avec un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP, un capteur de profondeur de 5 MP ainsi qu’un capteur macro de 5 MP. La partie selfie sera, elle, gérée par un capteur de 32 MP.

Enfin, on apprend que le smartphone sera relativement léger et fin, puisqu’il ne pèsera que 189 grammes pour une épaisseur de 8,1 mm. Comme son nom l’indique, le Galaxy A53 5G sera compatible avec les réseaux 5G. Selon le leaker Roland Quandt, le smartphone devrait être vendu entre 450 euros et 500 euros en Europe. Voici un récapitulatif de la fiche technique :

Processeur : Exynos 1200

: Exynos 1200 Ecran : AMOLED 6,5 pouces FHD+ 120 Hz

: AMOLED 6,5 pouces FHD+ 120 Hz Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25 W

: 5000 mAh, recharge rapide 25 W Photo : 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP, selfie 32 MP

: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP, selfie 32 MP Epaisseur et poids : 8,1 mm, 189 grammes

