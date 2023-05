Conduite autonome : les Tesla auront 30 jours d’essai… sous conditions

Sur Twitter, Elon Musk vient de faire une nouvelle promesse. Le patron de Tesla s'est engagé à mettre en place une période d'essai de 30 jours pour le FSD, sa technologie de conduite entièrement autonome. Problème, ce ne sera pas pour tout de suite, ni pour tout le monde.

Elon Musk excelle dans l'art de faire des promesses qu'il ne tiendra pas. Pour l'instant, la promesse formulée en 2016 de proposer sur le marché une voiture capable de traverser les Etats-Unis en toute autonomie n'est pas encore réalité.

Pour cause, l'Autopilot et le FSD, les systèmes avancés de conduite assistée de Tesla, sont encore loin d'être au point. Actuellement, l'Autopilot est au centre de plusieurs enquêtes officielles, menées notamment par la NHTSA (l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière) ou encore le Ministère américain de la Justice et les autorités allemandes.

Qui plus est, Elon Musk n'a pas vraiment aidé à améliorer l'image de sa technologie auprès du grand public. Récemment, le patron de Tesla a déclaré que ses anciens propos sur l'Autopilot étaient en réalité des deepfake. Une manière extrêmement maladroite de dire qu'il n'a jamais promis monts et merveilles avec ses systèmes, ce qui est faux.

A lire également : Tesla – le cofondateur d’Apple considère l’Autopilot comme une machine à tuer

Elon Musk promet 30 jours d'essai au FSD

Résultat, l'homme d'affaires a décidé de partir en opération reconquête sur Twitter. En effet, il vient d'annoncer ce 8 mai l'instauration prochaine d'une période d'essai de 30 jours du FSD. “Une fois que le FSD sera super fluide (et pas seulement sûr), nous lancerons un mois d'essai gratuit pour toutes les voitures en Amérique du Nord. Puis nous l'étendrons au reste du monde après nous être assurés qu'il fonctionne bien sur les routes locales et que les régulateurs l'approuvent dans ce pays”, écrit-il sur l'oiseau bleu.

Comme vous pouvez le constater, il y aura donc certaines conditions pour profiter de cette offre. Elle est tout d'abord réservée aux utilisateurs américains (dans un premier temps en tout cas). Et surtout, elle sera lancée lorsque la technologie sera suffisamment sûre et fluide, pour reprendre les termes d'Elon Musk.

Notez que le PDG n'a pas donné les raisons de cette période d'essai pour le FSD, qui pour rappel reste une option facturée 15 000 dollars et disponible uniquement aux USA. Toutefois, on se doute qu'il s'agit pour lui de l'opportunité rêvée pour engranger de grandes quantités de données nécessaires à l'amélioration des réseaux neuronaux artificiels qui alimentent le FSD.

Source : TechCrunch