Tesla : selon Elon Musk, ses propos concernant l’Autopilot sont en fait des deepfakes

Les fonctions Autopilot et FSD fournissent une assistance à la conduite aux propriétaires de voitures Tesla. De nombreux automobilistes en bénéficient tous les jours, mais certains ont un peu trop confiance en leurs capacités. Une négligence qui peut parfois être fatale et entraîne toutes les parties prenantes devant les tribunaux.

La famille de Wei Huang, un conducteur mort au volant de sa Tesla Model X en mars 2018, poursuit le fabricant américain devant les tribunaux et aimerait faire témoigner le président de la compagnie devant la cour. Elon Musk a une telle confiance en ses produits qu’il s’est parfois laissé aller à affirmer que l’Autopilot est presque arrivé au stade de la conduite totalement autonome. Pour la famille du défunt, c’est un dysfonctionnement de la voiture autant que ce genre de déclarations irresponsables qui sont la cause de la mort de leur parent.

Un tribunal californien envisage donc de faire témoigner Elon Musk. Les avocats de l’homme d’affaires refusent d’accéder à la demande du magistrat en avançant que leur client ne se rappelle plus avoir fait les déclarations qui lui sont reprochées. D’autre part, il se pourrait que les propos auxquels se réfèrent les plaignants soient en fait des deepfakes, des impostures numériques de plus en plus courantes dont le milliardaire fait souvent l’objet.

Selon ses avocats, les propos reprochés à Elon Musk pourraient être des deepfakes

Une bien étrange ligne de défense en effet, car il existe bel et bien des enregistrements de Me Musk dans lesquels il affirme dès 2016 « qu’à ce stade, les modèles S et X peuvent conduire de manière autonome avec une sécurité supérieure à celle d’une personne ».

Pas sûr que les arguments de la défense feront le poids aux yeux de la juge responsable de cette affaire. Cette dernière a en effet déclaré : « les avocats de Me Musk estiment que parce qu’il est célèbre et qu’il pourrait être davantage la cible de faux, ses déclarations publiques sont à l’abri et que cela lui permet d’éviter d’assumer la responsabilité de ce qu’il a réellement dit et fait ».

Source : Reuters