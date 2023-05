Tesla : le cofondateur d’Apple considère l’Autopilot comme une machine à tuer

Steve Wozniak, cofondateur d'Apple avec Steve Jobs, n'a pas été tendre avec Tesla et sa technologie de conduite autonome. Lors d'une interview pour CNN, le milliardaire a comparé l'Autopilot à une “IA qui essaie de vous tuer à chaque fois qu'elle le peut”.

Depuis ses derniers mois, nous assistons à une montée en puissance des services propulsées par l'IA, à commencer par ChatGPT bien entendu, sans oublier Bard, la proposition de Google, ou Midjourney et Amazon Bedrock.

Mais l'enthousiasme suscité par ces technologies a rapidement cédé sa place, au profit de multiples craintes pour l'avenir de l'humanité. Récemment, Geoffrey Hinton, considéré comme le père des réseaux neuronaux artificiels, a justement décidé de claquer la porte de Google pour alerter le monde sur les dangers de l'IA.

Et ces critiques envers l'IA, on les retrouve également chez d'autres grands noms de la Tech, à commencer par Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. En effet, l'ancien collaborateur de Steve Jobs a été invité ce 3 mai 2023 par la chaîne CNN pour échanger sur différents thèmes, dont l'IA ou encore Elon Musk.

Wozniak salue les ambitions de Tesla…

Concernant Tesla et son propriétaire actuel, le cocréateur de la marque à la pomme a d'abord tiré son chapeau : “J'admire certaines choses qu'il a faites pour le monde, en nous faisant évoluer vers les voitures électriques”. Néanmoins, les compliments ont très vite cessé au profit de critiques acerbes à l'encontre d'Elon Musk et de ses nombreuses promesses non-tenues, notamment sur la conduite autonome.

En effet, Steve Wozniak explique avoir été l'un des premiers à croire la parole du patron de SpaceX : “J'ai cru aux choses qu'il disait, qu'une voiture allait se conduire tout seule à travers le pays d'ici la fin de l'année 2016“. Seulement et comme de nombreux utilisateurs, Steve Wozniak a constaté la réalité des choses, avec des échéances constamment repoussées et des déclarations trompeuses sur les capacités réelles de l'Autopilot.

… Avant de dézinguer la conduite autonome

Mais Steve Wozniak avait d'autres cartouches en réserve. En effet, l'ingénieur a tiré à balles réelles sur l'Autopilot et le FSD, les technologies de conduite autonome de Tesla. Pour cause, celui qui a été propriétaire d'une Tesla Model S en 2017 dézingue la marque sur ce domaine précis :

“J'ai vraiment cru à ces choses, et ce n'est même pas proche de la réalité. Et si vous voulez une étude sur l'IA qui a mal tourné, qui a pris beaucoup de revendications et qui essaie de vous tuer chaque fois qu'elle le peut, achetez une Tesla”. Bon, vous l'aurez compris, Steve Wozniak n'y va pas par le dos de la cuillère pour évoquer ici les nombreux accidents de la route où l'Autopilot était impliqué.

Attention toutefois, il convient de remettre en question les propos. Rappelons que les enquêtes menées par les autorités américaines comme la NHTSA ont souvent démontré que la négligence du conducteur était à l'origine de l'accident, et non la technologie.