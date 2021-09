realme 8 5G : le smartphone est à son meilleur prix pour les French Days, vite !

Si vous avez l'intention d'acquérir un smartphone 5G tout en ayant un budget de moins de 160 euros, sachez que le realme 8 est à son meilleur prix à l'occasion des French Days. On fait le point sur ce nouveau bon plan téléphonie dans la suite de l'article.

C'est dans le cadre d'une offre à durée très limitée qu'Amazon et Cdiscount donnent la possibilité à leurs clients respectifs de se procurer le modèle 64 Go du realme 8 5G en promotion.

Affiché au tarif conseillé de 229 euros sur le store officiel de la marque, le realme 8 5G est vendu en ce moment à exactement 159 euros sur les sites des deux revendeurs français. Grâce à cet achat, l'économie réalisée est de 70 euros. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et est disponible en deux coloris au choix.

Sorti en mai 2021, le realme 8 5G associé au bon plan est un smartphone équipé d'un écran de 6,5 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il est aussi doté d'un processeur Mediatek Dimensity 700 gravé en 7 nm, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible via microSD), d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'une batterie grande capacité de 5000 mAh compatible abec la charge rapide 18W. La partie photo du terminal embarque un capteur principal de 48 MP et un capteur selfie de 16 MP.

