Cdiscount casse le prix du Realme 8 5G pour les French Days

Si vous avez un budget restreint et que vous ne souhaitez pas mettre plus de 200 euros dans un smartphone 5G, sachez que du côté de l'enseigne en ligne Cdiscount, le Realme 8 fait l'objet d'un bon plan à l'occasion des French Days 2022 du printemps.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Lancé à un prix de départ de 229 euros, ce smartphone est dès à présent affiché à 159 euros dans le cadre des French Days Cdiscount 2022, soit son meilleur prix depuis son lancement en France en ce qui concerne la version 128Go de mémoire interne et 6 Go de RAM. La livraison est gratuite et ce téléphone en promotion est disponible uniquement en coloris noir.

Sorti au cours du printemps mai 2021, le realme 8 5G est un smartphone équipé d'un écran de 6,5 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il est aussi doté d'un processeur Mediatek Dimensity 700 gravé en 7 nm, d'un espace de stockage de 128 Go, de 6 Go de RAM et d'une batterie grande capacité de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 18W. La partie photo du terminal embarque un capteur principal de 48 MP et un capteur selfie de 16 MP. Il fonctionne sous Android 11.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce smartphone, consultez notre test et avis sur le Realme 8 ici.