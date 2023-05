French Days : le PC portable HP 15 avec AMD Ryzen 5 à moins de 500 €

Les French Days sont l’occasion parfaite de s’équiper avec un PC portable puissant et équilibré sans pour autant devoir casser son PEL. Le HP 15-fc0071nf est actuellement disponible en quantité limitée chez Cdiscount à moins de 500 euros. C’est le moment de passer à l’action !

LE PC PORTABLE HP 15 AVEC LE PROCESSEUR AMD RYZEN 5 7520U À PRIX MINI PENDANT LES FRENCH DAYS

Trouver un bon PC portable à moins de 500 euros peut s’avérer assez complexe. Heureusement, à l’occasion des French Days du 3 au 9 mai 2023, Cdiscount propose une réduction de 50 euros sur le HP 15-fc0071nf. Normalement disponible à 549,99 euros, vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 499,99 euros. Mais attention, les stocks sont limités. Cette offre peut donc se terminer rapidement.

Pour ce prix agressif, le HP 15-fc0071nf propose une configuration équilibrée et sans fausse note. C’est un ordinateur qui sera parfait pour de la bureautique multitâche, du multimédia et pour surfer sur internet.

L’écran de 15,6 pouces est une dalle IPS Full HD (1920 x 1080 pixels) avec des bords fins et un traitement antireflet. Ce PC portable tourne avec un processeur AMD Ryzen 5 7520U avec une fréquence maximale de 4,3 GHz épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5-5500 MHz. Le disque dur est un SSD PCIe NVMe de 512 Go.

D’un point de vue connectique, on retrouve 1 port USB-C 3.2; 2 ports USB-A 3.2, 1 prise casque/micro, 1 HDMI v1.4b et 1 prise secteur Smart Pin. Par ailleurs, ce PC est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.3.

Sa batterie de 41 Wh lui permet d’avoir une autonomie maximale de 8 heures. Enfin, la charge rapide permet de se recharger à 50% en seulement 45 minutes.

