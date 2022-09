French Days : grosse chute de prix sur le smartphone Realme GT 2

Les French Days du 23 au 26 septembre 2022 sont l’occasion de faire le plein de bons plans. Vous cherchez un nouveau téléphone ? Amazon casse les prix du Realme GT 2. Présenté le 28 février au MWC 2022, le Realme GT 2 est habituellement en vente à 549,99 euros. Durant les French Days, le smartphone 5G est affiché à seulement 304,51€ dans sa version Paper Green 8+128GB.

Amazon frappe fort avec cette nouvelle offre irrésistible en affichant le smartphone Realme GT 2 à -45%, soit 304,51€ au lieu de 549,99 euros.

Commercialisé en France depuis le 11 mars 2022, le Realme GT 2 est le successeur direct du Realme GT, le modèle emblématique qui a conjugué puissance et petit prix en s’affichant à moins de 500 euros à son lancement.

Le Realme GT 2 a repris la recette qui a fait le succès de son prédécesseur en alliant performances et prix attractif.

Doté d’un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 888, d’un écran Samsung AMOLED LTPO 120 Hz de 6,62 pouces, et d’une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 65 watts qui permet une charge complète en 33 minutes, le smartphone Realme GT 2 affiche des caractéristiques haut de gamme.

La partie photo n’est pas en reste car le smartphone est équipé de trois capteurs photo à l’arrière (un capteur principal de 50 MP à f/1.8, un grand angle 8 MP à f/2.2 et un capteur macro de 2 MP à f/2.4) ainsi qu’un capteur frontal de 16 MP à f/2.5.

Disponible en deux versions, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, Amazon casse les prix en proposant la version 8+128 Go à seulement 304,51€ au lieu de 549,99 € pour le modèle Paper Green. N’attendez pas pour profiter de cette belle réduction de -45 % !

