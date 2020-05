French Days 2020 : dates, magasins participants, promos, toutes les infos

Les French Days, Ă©vĂ©nement commercial lancĂ© pour la première fois en 2018 par 6 grandes enseignes du e-commerce français et qui se tient deux fois par an (au printemps et Ă la rentrĂ©e), a vu sa première Ă©dition de l’annĂ©e 2020 dĂ©calĂ© du 27 mai au 1er juin 2020 (au lieu du 29 avril au 4 mai) suite au dĂ©confinement.





Qu’est ce que les French Days ?

Les French Days sont le fruit d’une initiative lancĂ©e en avril 2018 par 6 enseignes françaises de e-commerce qui sont Cdiscount, Rue du Commerce, Showroomprive.com, Fnac-Darty, Boulanger et La Redoute. ProposĂ©s dans un premier temps par les commerçants afin de doper leurs chiffres d’affaire au printemps, les French Days ont par la suite Ă©tĂ© dĂ©clinĂ©s pour la rentrĂ©e (vers la fin du mois du mois de septembre et dĂ©but du mois d’octobre), soit Ă peu près 2 mois avant l’autre grand Ă©vĂ©nement commercial de l’annĂ©e et dont il s’inspire, le Black Friday.

Cet Ă©vĂ©nement devenu incontournable s’ajoute aux soldes d’hiver et d’étĂ©, au Prime Day d’Amazon, au Black Friday et au Cyber Monday. Les produits mis en avant concernent pratiquement toutes les univers puisqu’on retrouve des promotions aussi bien sur l’informatique, les smartphones, que sur l’ameublement et le prĂŞt-Ă -porter avec des offres pouvant atteindre 60 % de rĂ©duction.

A quelle date et quelles enseignes participent aux French Days ?

Si habituellement les French Days ne concernent pas que les magasins en ligne et comptait Ă©galement de nombreuses boutiques physiques les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, il se peut qu’il en soit autrement cette annĂ©e. En effet, l’Ă©dition printanière qui devait se tenir du 29 avril au 4 mai 2020 a Ă©tĂ© reportĂ©e après la sortie du confinement du Ă la pandĂ©mie de Covid-19 en France, c’est-Ă dire du 27 mai au 1er juin 2020.

Les enseignes fondatrices de l’Ă©vĂ©nement ont en effet pris cette dĂ©cision d’un commun accord en dĂ©clarant dans un communiquĂ© officiel dĂ©but avril 2020 : «L’opĂ©ration sera reprogrammĂ©e Ă une date ultĂ©rieure, quand l’activitĂ© commerciale aura repris normalement, afin de permettre au commerce physique de bĂ©nĂ©ficier pleinement de la dynamique du mouvement».Â

L’ensemble des enseignes françaises participent Ă cet Ă©vĂ©nement « Made in France ». Lors des dernières Ă©ditions, plus de 200 boutiques ont participĂ© Ă ces jours de promotion. Parmi celles spĂ©cialisĂ©es dans la vente de produits « tech », on peut citer les suivantes :

En ce qui concerne l’Ă©dition des french days de la rentrĂ©e 2020, les dates prĂ©visionnelles sont les suivantes : du 25 au 28 Septembre 2020. Bien Ă©videmment, nous ne manquerons pas de chercher puis de vous informer des meilleures offres de rĂ©duction, promos et bons plans high-tech proposĂ©s au cours des 2 Ă©ditions des French Days 2020.