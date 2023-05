French Days carte microSD : la SanDisk Ultra 512 Go est à son prix le plus bas

Pour les French Days 2023, Amazon propose à ses clients de se procurer une carte microSD en promotion et avec pas mal d'espace de stockage. La SanDisk Ultra de 512 Go est en effet à 50,88 euros seulement. Une offre intéressante qui est à ne pas manquer !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour augmenter la mémoire d'un smartphone ou d'une tablette fonctionnant avec Android, il est souvent utile d'avoir une carte microSD. Et pour ce nouveau bon plan consacré aux French Days Amazon 2023, Amazon en propose une avec une capacité de stockage assez conséquente.

Au cours d'une vente flash, les clients Amazon ont donc la possibilité d'acquérir la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra de 512 Go au prix de 50,88 euros au lieu de 81,42 euros ; soit 30 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté sur le site e-commerce. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés pour une livraison à domicile.

La SanDisk Ultra disponible dans un coloris rouge/gris est une carte mémoire qui embarque la classe 10 pour enregistrer et visionner des vidéos en Full HD, et la classe A1 pour un chargement plus rapide des applications. Fourni avec un adaptateur SD, l'accessoire dispose des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 120 Mo/s afin de déplacer, par exemple, jusqu'à 1 000 photos par minute.