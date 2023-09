Si vous êtes à la recherche d'un casque sans fil à moins de 100 euros, alors le bon plan qui va suivre risque de vous intéresser fortement. Sur les sites du groupe Fnac/Darty, le Sennheiser HD 458BT est à 99,99 euros grâce à une remise de 50%.

Prenez la direction des sites e-commerce du groupe Fnac/Darty où il est possible d'acquérir un casque sans fil de la marque Sennheiser à prix réduit. En ce moment, le Sennheiser HD 458BT disponible dans un coloris noir et rouge est vendu au tarif de 99,99 euros au lieu de 199,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 100 euros de la part de Fnac et Darty.

À propos de ses points forts, le HD 458BT de Sennheiser est un casque de type circum-aural qui embarque la technologie de réduction de bruit. L'appareil dispose également d'une autonomie maximale de 30 heures, d'un codec audio dernière génération avec le Bluetooth 5.0 et aptX Low Latency pour une transmission fiable et un véritable son Hi-Fi sans fil, et des commandes intuitives avec bouton d'assistant virtuel. D'un poids de près de 240 grammes, le casque est livré avec un câble de rechargement USB-C, un câble audio Jack 3,5 mm et une housse de transport.