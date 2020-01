Free lance une nouvelle Freebox Mini 4K compatible Wi-Fi AC 5 GHz

Free envoie depuis peu à ses abonnés une nouvelle Freebox Mini 4K. Aucun changement esthétique n’est à signaler. En revanche, l’appareil profite d’une connexion en Wi-Fi AC, à l’instar de la Révolution ou de la récente Freebox Delta.

Une nouvelle freebox envoyée uniquement aux nouveaux abonnés

Comme le fait remarquer le site Busyspider, Free envoie à ses nouveaux abonnés une Freebox mini 4 K compatible Wi-Fi AC, en plus du Wi-Fi N. En revanche, les anciens abonnés n’en profitent pas. À l’instar de la Freebox Révolution, l’appareil dispose donc du 2,4 et du 5 GHz. De quoi doper et stabiliser davantage la transmission sans fil des données.

Si le Wi-Fi AC est intégré à la récente Freebox Delta et à l’ancienne Freebox Révolution, la Mini 4K du FAI en était jusqu’à présent dépourvu. C’est désormais chose faite, puisque Free envoie maintenant à ses nouveaux abonnés une box mise à niveau. Celle-ci profite donc d’une connexion 802.11ac, qui rappelons-le, fonctionne sur une bande de fréquence comprise entre 5 et 6 GHz selon les pays. Ce standard, dont l’adoption remonte à décembre 2013, n’avait toujours pas été intégré à la Mini 4K, pourtant sortie en 2015. À l’époque, de nombreux appareils en profitaient déjà, comme les Galaxy S4 et S5, l’iPhone 6, le OnePlus One, etc. Même la Freebox Révolution, depuis sa révision r3, en bénéficie elle aussi.

Free rattrape donc son retard sur la mini 4K et, par la même occasion, montre que la box est toujours bel et bien vivante. Malgré la sortie de la Freebox Delta ou de la Freebox One, il est toujours possible de souscrire à un abonnement mini 4K pour 14,99 €/mois pendant un an. Au-delà, le format passe à 34,99 €/mois.

