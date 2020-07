Conférence Freebox V8 Pop : comment suivre la Keynote Free en direct

C’est le 7 juillet à 10h que Free dévoilera sa Freebox Pop (initialement connue sous le nom de Freebox V8) qui devrait succéder à la Freebox mini 4K. Retrouvez ici toutes les informations pour suivre la conférence en direct.

Free s’apprête à donner le coup d’envoi de sa nouvelle box internet, la Freebox V8 Pop. Pour l’occasion, l’opérateur a convié la presse à un lancement qui aura ce mardi dans son siège parisien. Mais rassurez-vous car l’événement sera aussi retransmis en direct sur YouTube, et nous serons aussi sur place et vous rapporterons toutes les informations que nous pourrons glaner avant, pendant et après la conférence.

Quand et comment suivre la conférence Freebox V8 Pop ?

Si vous voulez suivre cet événement organisé par Free, c’est très simple. L’opérateur diffusera sa conférence en live sur son propre site.

1. A quelle date à lieu la conférence : mardi 7 juillet 2020.

2. À quelle heure le live va commencer : à 10h.

3. Comment suivre la conférence : à l’aide de la vidéo YouTube ci-dessous. Free a également mis en place un site destiné à retransmettre la conférence et accessible à cette adresse : https://live.free.fr. Par ailleurs, n’hésitez pas à rafraîchir cette page, ici même, pour suivre en direct avec nous la conférence. Nous posterons en temps réel toutes les informations concernant cette nouvelle Freebox.

4. Combien de temps va dure la live : une heure environ.

Qu’attendre de la Freebox V8 Pop ?

Si le nom de la Freebox Pop a été officialisé il y a tout juste une semaine, aucune autre information n’a pour l’instant été donnée de la part de Free. En revanche, la nouvelle box étant en rumeur depuis près d’un an, on peut raisonnablement émettre les hypothèses suivantes :

La Freebox Pop n’est pas destinée à remplacer la Freebox Delta, mais plutôt la Freebox Mini 4K lancée en 2015. Rappelons que l’offre de Free est constituée des offres suivantes : Freebox Crystal (9,99 €/mois pendant un an, puis 24,99 €/mois), Révolution (19,99 €/mois pendant un an, puis 44,99 €/mois), Mini 4K (14,99 €/mois pendant un an, puis 34,99 €/mois), One (29,99 €/mois pendant un an, puis 39,99 €/mois), Delta S (39,99 €/mois) et Delta (49,99 €/mois + 480 € pour le player Devialet).

Elle devrait fonctionner sous Android TV comme la Freebox Mini 4K, et contrairement à la Freebox Révolution ou la set-top-box de la Freebox Delta. Egalement la Freebox V8 Pop pourrait profiter d’un débit de 2,5 Gb/s, devrait être compatible Dolby Vision et intégrer les services Netflix, Disney+ et Prime Video.