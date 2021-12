5G : pour Free, la clé du succès est de baisser le prix des forfaits

Même si l'adoption massive de la 5G est encore d'être accomplie, les opérateurs français se montrent confiants sur le sujet et parient sur le long terme. Reste qu'aux yeux de Free, le succès de la 5G auprès du grand public devra passer par une réduction significative du prix des forfaits 5G.

Doucement, mais sûrement, la 5G enregistre de plus en plus d'utilisateurs à travers le monde. En novembre 2021, ils étaient près de 520 millions à profiter de la nouvelle génération de réseau mobile. Une performance, surtout quand on sait que la 5G a été lancée il y a un peu d'un an. Comme le précisait le PDG de Huawei, la 5G doit son succès au nombre important de sites installés autour du globe : plus de 1,5 million.

Néanmoins, en France comme ailleurs, la 5G est encore loin d'avoir été adoptée massivement. Ainsi et comme l'explique dans les colonnes du Parisien Laëtitia Orsini-Sharps, directrice marketing des offres grand public chez Orange, les offres 5G ne représentent qu'un quart des nouveaux abonnements signés en moyenne cette année. Reste que les ventes de smartphones compatibles se portent bien, preuve supplémentaire de l'intérêt que portent les utilisateurs pour cette technologie.

Représentant 1% du trafic sur son réseau en mai 2021, la 5G occupe aujourd'hui 2,5 % du trafic mobile de Bouygues Telecom. “C'est deux fois plus important que la 4G un an après son lancement”, assure l'opérateur. Du côté de Free, l'entreprise menée par Xavier Niel est consciente que la transition prendra plusieurs années : “Une nouvelle technologie ne s'impose pas en quelques mois, la 4G a mis plusieurs années à séduire les consommateurs, il y a des freins à lever comme la couverture, l'équipement ou le forfait”, expose la directrice marketing et communication publicitaire de Free Camille Perrin.

La 5G cartonnera quand les prix auront diminué d'après Free

Offrir la plus grande couverture réseau possible reste l'objectif numéro un des opérateurs, et pour l'instant Free est en passe de tenir sa promesse d'atteindre les 80% d'ici la fin d'année 2021 (actuellement à 72%). Mais de l'aveu de Free, l'adoption de la 5G pourra prendre une dimension plus importante uniquement si le prix des offres baisse en conséquence.

Voilà pourquoi l'opérateur a choisi d'intégrer la 5G à son forfait phare proposé à 19,99 € par mois. Malgré tout, cela reste insuffisant à ses yeux, estimant que “les forfaits actuels ne sont pas encore assez agressifs et ne portent pas sur les offres digitales car les opérateurs ont besoin de vendre des abonnements plus chers”. Il faut dire qu'en moyenne, un forfait 5G se négocie actuellement entre 30 et 35 € par mois, tout opérateur confondu. Pour l'équipementier Ericsson, le succès de la 5G est en bonne voie et il promet qu'elle sera la norme d'ici 2027.

