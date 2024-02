5G SA : c’est quoi cette « vraie 5G » qui arrive en 2024 en France ?

La 5G est la cinquième génération de technologie de réseau mobile qui révolutionne déjà notre façon de communiquer ou de travailler, mais elle n’a pas encore atteint son plein potentiel en France. L’arrivée de la 5G SA devrait changer cela. On vous explique tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

La 5G offre des vitesses plus élevées, une latence plus faible, une plus grande capacité et une plus grande fiabilité que les générations précédentes de réseaux mobiles. Cependant, tous les réseaux 5G ne se valent pas. Il existe différentes manières de déployer et d'exploiter les réseaux 5G, et elles ont des implications différentes sur la performance et la fonctionnalité des services 5G.

L'une des principales distinctions entre les réseaux 5G est de savoir s'ils sont basés sur une architecture autonome (SA) ou non autonome (NSA). Dans cet article, nous allons donc vous expliquer ce que ces termes signifient, en quoi ils diffèrent et pourquoi la 5G SA est considérée comme la “vraie 5G” qui peut libérer tout le potentiel de la technologie 5G.

Lire également – 5G : déjà plus de 8 millions d’utilisateurs en France, mais la 4G progresse toujours

Qu’est-ce que la 5G dite « NSA » ?

5G NSA est un terme utilisé pour décrire la phase initiale du déploiement des réseaux 5G que nous avons vu arriver en France ces dernières années. Dans cette phase, les réseaux 5G utilisent une approche hybride qui combine un réseau d'accès radio (RAN) 5G avec un réseau central 4G existant. Cela signifie que les réseaux 5G s'appuient sur l'infrastructure 4G pour gérer les fonctions de contrôle et de signalisation, tout en utilisant des radios 5G pour transmettre et recevoir des données.

Le principal avantage de la 5G NSA est qu'il permet aux opérateurs de réseaux de lancer des services 5G plus rapidement et à moindre coût, sans avoir à construire un nouveau réseau central à partir de zéro. la 5G NSA permet également aux opérateurs de réseaux de tirer parti de la large couverture et de la maturité des réseaux 4G, tout en offrant aux clients des débits de données plus élevés et une meilleure fiabilité.

La 5G NSA est principalement axée sur la fourniture de services mobiles à haut débit améliorés (eMBB), qui conviennent à des applications telles que le streaming vidéo, les jeux en ligne et la réalité virtuelle. Cependant, la NSA 5G présente également des limites et des inconvénients.

Tout d'abord, la 5G NSA n'est pas un réseau entièrement optimisé et intégré, car il dépend toujours de la technologie 4G. Cela signifie que le réseau 5G NSA ne peut pas prendre en charge la latence ultra-faible et la connectivité massive requises pour certains cas d'utilisation avancés de la 5G, tels que la conduite autonome, l'automatisation industrielle et les villes intelligentes. Pour rappel, la consommation de données sur smartphones risque de tripler d'ici 5 ans.

Deuxièmement, la 5G NSA n'est pas une solution à l'épreuve du temps, car elle devra éventuellement être remplacée par un réseau central 5G pour permettre l'ensemble des fonctions et des capacités de la 5G. Enfin, la 5G NSA n'est pas une solution normalisée et harmonisée, car les différents opérateurs de réseaux peuvent utiliser différentes combinaisons de technologies 4G et 5G, ce qui peut entraîner des problèmes d'interopérabilité et de compatibilité. C’est là que la 5G SA entre en jeu.

Qu’est-ce que la 5G dite « SA » ?

5G SA est un terme utilisé pour décrire l'objectif ultime du déploiement du réseau 5G qui devrait commencer en France en 2024. Dans cette phase, les réseaux 5G utiliseront une architecture entièrement nouvelle et indépendante qui ne repose sur aucune infrastructure 4G. Cela signifie que les réseaux 5G utiliseront un RAN 5G et un réseau central 5G, qui sont conçus spécifiquement pour les services et les applications 5G.

Le principal avantage de la 5G SA est qu'elle permet aux opérateurs d'offrir aux clients une véritable expérience 5G, sans aucune limitation ni compromis. La 5G SA peut prendre en charge l'ensemble des cas d'utilisation de la 5G, y compris l'eMBB, et même la communication ultra-fiable à faible latence (URLLC) et la communication massive de type machine (mMTC). L'AS 5G peut également permettre de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités, telles que l'informatique en périphérie, l'automatisation du réseau ou encore son découpage.

Ce découpage du réseau permettra de diviser un réseau 5G en plusieurs réseaux virtuels, chacun ayant ses propres caractéristiques et capacités. Par exemple, une tranche de réseau pour un service de jeu peut nécessiter une vitesse élevée et une faible latence, tandis qu'une tranche de réseau pour un service de compteur intelligent peut nécessiter une faible consommation d'énergie et une grande disponibilité. Pour les clients, le découpage du réseau peut largement améliorer la performance et la fiabilité des services.

Le problème, c’est que déployer la 5G SA est loin d’être une tâche facile. Tout d'abord, la 5G SA nécessite un investissement et des efforts considérables de la part des opérateurs de réseau pour construire et exploiter un nouveau réseau central, ce qui signifie qu’il s’agit d’un effort sur plusieurs années. La 5G SA nécessite également de nouveaux appareils et terminaux compatibles avec le réseau central 5G, qui pourraient ne pas être largement disponibles ou abordables à court terme.

La 5G SA est aussi confrontée à un problème de couverture, car les réseaux 5G utilisent des bandes de fréquences plus élevées qui ont une portée plus courte et une pénétration plus faible que les réseaux 4G. Cela signifie que les réseaux 5G doivent déployer davantage de stations de base et d'antennes pour fournir une couverture et une qualité de service suffisantes, ce qui peut augmenter le coût et la complexité du déploiement du réseau 5G.

Pourquoi la 5G SA est-elle considérée comme la « vraie 5G » ?

La 5G SA est considérée comme la “vraie 5G”, car c'est le seul moyen d'exploiter pleinement la vision et le potentiel de la technologie 5G. Vous l’aurez compris, la 5G SA peut offrir des vitesses plus rapides, une latence plus faible, une capacité plus élevée et une plus grande fiabilité que la 5G NSA, ainsi qu'une plus grande souplesse et une plus grande évolutivité dans le déploiement et l'exploitation des réseaux 5G.

La 5G SA peut également prendre en charge une plus large gamme de services et d'applications 5G, du consommateur à l'entreprise en passant par l'industrie, le divertissement, l'éducation et les soins de santé. Parmi les domaines que pourrait révolutionner cette 5G Standalone, on peut notamment citer :

La conduite autonome : la 5G SA peut fournir la latence ultra-faible et la haute fiabilité nécessaires pour que les véhicules communiquent entre eux et avec l'infrastructure, ainsi que la large bande passante et l'informatique de pointe nécessaires pour que les véhicules traitent et échangent de grandes quantités de données et d'informations.

: la 5G SA peut fournir la latence ultra-faible et la haute fiabilité nécessaires pour que les véhicules communiquent entre eux et avec l'infrastructure, ainsi que la large bande passante et l'informatique de pointe nécessaires pour que les véhicules traitent et échangent de grandes quantités de données et d'informations. L’automatisation industrielle : la 5G SA peut fournir la connectivité massive et le découpage du réseau dont les usines ont besoin pour connecter et contrôler des milliers ou des millions de capteurs, de machines et de robots, ainsi que la faible latence et la haute fiabilité nécessaires à la surveillance et au contrôle en temps réel des processus et des opérations industriels.

: la 5G SA peut fournir la connectivité massive et le découpage du réseau dont les usines ont besoin pour connecter et contrôler des milliers ou des millions de capteurs, de machines et de robots, ainsi que la faible latence et la haute fiabilité nécessaires à la surveillance et au contrôle en temps réel des processus et des opérations industriels. Les villes intelligentes : la 5G SA peut fournir la haute capacité et le découpage du réseau dont les villes ont besoin pour gérer et optimiser divers aspects de la vie urbaine, tels que le trafic, l'énergie, les déchets et la sécurité, ainsi que la faible latence et la haute fiabilité nécessaires aux services d'urgence et de sécurité publique.

La 5G SA est donc la phase finale de l'évolution du réseau 5G et la clé pour exploiter pleinement les avantages et les possibilités de la technologie 5G. Mais alors, quand peut-on espérer la voir arriver en France ?

Les opérateurs français promettent un déploiement de la 5G SA en 2024

Alors que l’Allemagne a pris de l’avance sur la 5G SA, la technologie étant déjà disponible chez nos voisins, SFR peut se vanter d’être le pionnier en France avec de premiers tests dès 2020. Si la 5G SA a déjà permis de diffuser les programmes de RMC et BFM, elle n’est pas accessible à tout le monde. SFR Business devrait proposer la 5G SA en 2024, pour des offres professionnelles qui incluront parfois des réseaux 5G privés pour des événements.

SFR aurait réussi à connecter un smartphone grand public avec succès à un réseau 5G SA lors d’un test à Lille, donc nous pouvons espérer un déploiement plus large rapidement. Les offres pour les particuliers devraient arriver plus tard en 2024, mais aucun opérateur n’a pour l’instant communiqué de date exacte. Bouygues annonce également un déploiement qui s’étendra de 2024 à 2026, en attendant l'arrivée de la 6G. Nous vous tiendrons évidemment au courant quand nous en apprendrons davantage.