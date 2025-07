Votre smartphone Samsung recevra ses mises à jour plus tôt grâce à ce changement

Samsung change sa manière de préparer ses futures mises à jour Android. Objectif : gagner du temps et livrer One UI 8 plus rapidement. Une nouvelle approche technique pourrait bien changer le rythme des mises à jour sur ses smartphones.

Depuis des années, les mises à jour Android arrivent souvent avec du retard sur certains appareils. Les constructeurs doivent adapter chaque nouvelle version du système de Google à leurs propres surcouches, ce qui allonge les délais. Samsung, avec One UI, fait partie des marques les plus actives sur ce sujet. Mais jusqu’à présent, le processus restait long et complexe, en raison du mode de développement utilisé.

Désormais, Samsung adopte une méthode plus rapide, utilisée récemment par Google pour lancer Android 16 en avance. L’information, relayée par FOSDEM, confirme que le géant sud-coréen passe au modèle de développement “Trunk Stable” (développement sur base principale). Cette méthode permet d’intégrer les modifications directement dans le code principal, sans devoir créer une branche séparée. Résultat : des mises à jour plus rapides et mieux synchronisées avec Android.

Samsung adopte le modèle “Trunk Stable” pour accélérer les mises à jour Android avec One UI 8

Le principe du modèle “Trunk Stable” repose sur une idée des plus simples : toutes les évolutions logicielles sont intégrées directement dans le système principal, qui reste stable. Les nouveautés, corrections et ajouts de fonctionnalités sont dissimulés derrière des “feature flags”. Ces éléments restent invisibles pour l’utilisateur tant qu’ils ne sont pas finalisés. Cette approche évite les conflits de fusion entre les versions et permet un développement bien plus fluide.

Samsung a confirmé ce changement par la voix de Sally Hyesoon Jeong, vice-présidente du développement logiciel mobile. Elle explique que cette méthode va permettre d’accélérer le développement de One UI 8, basé sur Android 16. La version n’est pas encore disponible, mais pourrait arriver plus vite que les éditions précédentes.

De nombreux smartphones Samsung sont concernés par cette future mise à jour. Pour savoir si votre modèle est éligible à One UI 8, vous pouvez consulter notre article dédié. La liste s’appuie sur la politique actuelle de mises à jour et sera ajustée dès que Samsung publiera des informations officielles.