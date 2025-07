Nintendo met à jour la Nintendo Switch 1 et 2 (20.3.0) : voici ce que ça change pour votre console

Nintendo propose une nouvelle mise à jour pour l'ensemble des Nintendo Switch. La version 20.3.0, disponible depuis le 28 juillet 2025, apporte essentiellement des changements en coulisses pour régler quelques bugs.

Nintendo vient de pousser une mise à jour pour l'ensemble des Nintendo Switch, toutes versions confondues. Le firmware passe ainsi à la version 20.3.0, après une série d'autres updates assez réguliers depuis la sortie de la Nintendo Switch 2. Comme le numéro de version l'indique, on ne trouve pas de nouvelles fonctionnalités visibles dans l'interface.

Toutefois, la firme a modifié significativement le code source du logiciel système de façon à la fois à améliorer la stabilité système et corriger des bugs rencontrés par les utilisateurs. En conséquence les notes de version sont cette fois encore assez laconiques, et il nous faut nous tourner vers Reddit pour en savoir un peu plus sur ce que la firme a (possiblement) changé dans votre console.

Quelles sont les notes de version de la mise à jour 20.3.0 pour les Nintendo Switch ?

Officiellement, en effet, Nintendo se contente de “détailler” les changements suivants avec le passage au logiciel système 20.3.0 :

Améliorations générales de la stabilité système pour améliorer l'expérience utilisateur.

Une phrase qui nous laisse un peu sur notre faim, surtout pour une mise à jour qui change le numéro juste après le premier point. Ce qui suggère bien quelque chose de substantiel, même si les changements ne sont pas directement visibles.

Comme le rapportent des joueurs sur Reddit, n'espérez pas encore l'arrivée du VRR en mode Dock (ça risque de prendre encore quelques temps…). La mention elle-même est une sorte de fourre-tout, et selon plusieurs internautes, cela signifie généralement une salve de petites corrections. Comme par exemple des améliorations de la rétrocompatibilité de la Switch 2 avec certains jeux.

Certains se demandent plus précisément si, au passage, les problèmes de compatibilité de Arkham Knight sur la Switch 2 ont été résolus. De même pour Automata ou encore Borderlands 3. Au-delà, on peut sans trop se mouiller quasiment garantir que la firme a colmaté quelques failles de sécurité et autres vulnérabilités qui permettraient aux petits malins de jailbreaker la console ou pirater des jeux.

Il n'en reste pas moins recommandé d'appliquer cette mise à jour. Ce qui devrait être proposé automatiquement par votre appareil. Mais peut aussi être lancé manuellement via les réglages de la Switch.