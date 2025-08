Test Bluetti Apex 300 : une géante modulaire quasi parfaite

Après sa nouvelle génération de batteries nomades Elite, nous voilà face à un monstre de puissance, l’Apex 300, qui avait été dévoilée lors du dernier CES. Cette nouvelle solution mise avant tout sur sa modularité qui lui permet de s’adapter avec brio à de nombreux scénarios d’utilisation. Une petite révolution qui fait d’ores et déjà couler beaucoup d’encre.

Test réalisé par Emmanuel Armanet.

Bluetti est particulièrement prolixe ces derniers mois et entend couvrir tous les besoins des utilisateurs. Pour aller encore plus loin, la marque avait annoncé lors du dernier CES de Las Vegas l’arrivée de son Apex 300, une batterie ou plutôt un nouvel écosystème étonnant à plus d’un titre.

C’est donc un énorme carton solidement arrimé à une palette qui nous est arrivé pour un ensemble pesant la bagatelle de 43 kg, dont 38 kg pour la batterie seule. À l’intérieur, on trouve la batterie en elle-même bien entendu, mais aussi un petit carton avec les câbles nécessaires à son fonctionnement. L’Apex 300 impressionne d’emblée par sa capacité énorme de 2764,8 Wh qui lui permet de faire de l'ombre à la concurrence qui dépasse rarement les 2000 Wh. Au-delà de cette barrière, on trouve la nouvelle Ecoflow Delta Pro Ultra qui arrive enfin en Europe, mais qui est encore plus haut de gamme avec ses 6144 Wh. La marque un peu moins connue Fossibot propose elle sa F3600 Pro, techniquement moins ambitieuse et qui propose une capacité de 3840 Wh.

Disponibilité

La Bluetti Apex 300 bénéficie pour l’heure d’une commercialisation plutôt originale, puisqu’elle passe par une campagne Indiegogo synonyme pour l’occasion de réelles économies. En effet, elle y est proposée au prix de 1799 € au lieu de 2399 €. Et en utilisant le code promo APEXPR8, on profite de 8% de réduction (valable aussi sur les packs), soit un total de 1 655,08 €.

Il est possible d'adjoindre à l'appareil des équipements supplémentaires sous forme de pack : l’extension de connectique Bluetti D1, une extension pour doubler sa capacité, un onduleur solaire… L’Ecoflow Delta Pro Ultra est, elle, lancée au prix de 5000 € environ, tandis que la Fossibot également citée plus haut se trouve aujourd’hui autour des 1600 € après avoir été tout d’abord commercialisée au prix de 2600 €.

Découvrir la Bluetti Apex 300 sur le site officiel (code promo 8% : APEXPR8)

Un leitmotiv ? La modularité

Mesurant 420 x 280 x 386,5 mm, la Bluetti Apex 300 en impose. Elle conserve la construction en plastique des autres batteries de la marque avec un ton gris plus clair que chez Ecoflow. Nous sommes à notre sens à la limite de la portabilité, mais, grâce à ceux larges poignées, la déplacer ponctuellement demeure possible. La batterie seule pourra se destiner à l’alimentation d’un van ou d’un camping-car pour atteindre une belle autonomie. Mais de retour à la maison, l’Apex 300 prendra tout sens, utilisée seule pour, par exemple, alimenter un congélateur en cas de coupure de courant, mais surtout lorsqu’on lui adjoint des périphériques supplémentaires.

Première possibilité, accroître sa capacité grâce à des modules externes qui viennent se positionner sous elle avec un câble de connexion latéral. Ces modules répondant au nom de B300k affichent une capacité identique à la batterie de base, soit 2764,7 Wh sachant qu’une Apex 300 peut gérer 6 extensions pour une capacité maximale tout simplement énorme de 19 352,9 Wh !

Cela ne vous suffit pas ? Sachez qu’il est possible de placer en parallèle 3 Apex 300 soit potentiellement 18 extensions et une capacité de 58 000 Wh ! Une extension coûtant à l’unité 1799 €, on sort évidemment du raisonnable, mais cela peut être une possibilité évolutive pour une habitation totalement hors réseau. Notez que, pour associer des Apex 300, il faut acquérir le Bluetti Hub A1.

La marque propose aussi le SolarX 4K, un régulateur de tension photovoltaïque qui peut atteindre une puissance de 4000 W (4 kW) ! Une recharge ultra rapide en solaire avec des panneaux installés sur votre toit est donc désormais possible. Le Hub D1est aussi proposé pour des usages plus nomades. Ce boîtier qui se fixe sur le côté de la station donne à celle-ci une connectique étendue avec deux USB-C, deux USB-A, deux allume-cigares et deux prises coaxiales 5521.

Vous l’aurez compris, l’Apex 300 est la première brique de la construction d’un système adapté à vos besoins et évolutif au gré de l’évolution de ces derniers, mais aussi de votre budget.

Un investissement pérenne

La Bluetti Apex 300 s’appuie sur les mêmes cellules LiFePO4 de qualité automobile que l’Elite 200 V2, des cellules de toute dernière génération particulièrement fiables dans le temps. La marque indique ainsi qu’elles conserveraient 80 % de capacité au moins après 6000 cycles avec une durée minimale de 17 ans !

Bien entendu, tout ce petit monde est placé sous la protection d’un nouveau BMS (Battery Manager System) qui répond au nom de AI-BMS PowerArmor. Il adopte une architecture multicouche et l’IA avec une résistance aux chocs accrues de 50 % et une protection anti-incendie améliorée grâce notamment à l’utilisation de matériaux ignifuges.

La construction interne est particulièrement soignée et s’appuie sur des composants de haute qualité. La marque indique aussi que l’autoconsommation de l’Apex 300, c’est-à-dire sa propre consommation électrique issue de son électronique embarquée, serait nettement inférieure à la concurrence. Pour cela, la batterie peut compter sur des algorithmes optimisés et sur l’utilisation de câbles courts qui minimisent les pertes d’énergie. Bluetti annonce une consommation divisée par trois, ce qui pourrait donner un temps de fonctionnement en veille sur secteur x 2,5 par rapport à la concurrence ! Le refroidissement actif soulage aussi les contraintes thermiques et donc améliore la longévité de l’Apex 300. Notons qu’un filtre à poussière lavable est présent.

Des puissances impressionnantes

La façade de l’Apex 300 accueille au centre un écran affichant de manière très lisible de nombreuses informations. De part et d’autre ce celui-ci, prennent place des boutons physiques. À gauche, ce nouveau modèle inaugure le Magic Button qui se distingue facilement de par sa couleur orange. Il s’agit tout simplement d’un bouton dont la fonction peut être personnalisée depuis l’application. 4 ou 5 possibilités s’offrent à vous comme booster la puissance de sortie temporairement ou encore activer une protection enfant. Toujours à gauche, vous trouverez deux autres boutons pour activer le mode ECO qui va couper automatiquement les prises secteurs au bout d’un temps réglé par vos soins dans l’app et/ou limiter la puissance qu’elles peuvent délivrer avec là aussi la même possibilité de personnalisation.

À droite de l’écran, difficile de passer à côté du gros bouton métallique de mise sous tension. Un dernier bouton orange propose trois positions correspondant à trois réglages de la charge : Eco pour une recharge lente, mais silencieuse et moins stressante pour les cellules, normale et turbo.

Plus bas, quatre prises secteur schuko capable chacune de délivrer 16A sur 220 V soit un peu plus de 3500 W. La marque annonce une puissance totale de sortie de 3840 W et même ponctuellement en mode surtension 7680 W. Des chiffres à répartir donc sur les quatre prises secteur susmentionnées. Autant dire que, potentiellement, vous pouvez alimenter tout appareil électrique. La Bluetti Apex 300 se passe d’autres prises de sortie… du moins dans une configuration standard.

Pour se recharger, il est bien entendu possible d’utiliser une prise de votre maison. La puissance en entrée sera de 2400 W pour recharge complète en 80 minutes environ. Le mode turbo permet de pousser cette puissance à 3450 W pour gagner 10 minutes sur le temps évoqué précédemment. Sans accessoire supplémentaire, la batterie peut recevoir de panneaux solaires une puissance de 2400 W. Elle dispose pour cela de deux connecteurs XT60 dissimulés derrière un cache en caoutchouc sur le côté droit. Il serait aussi possible de combiner la recharge solaire et secteur pour une puissance de 3320 W. Enfin, l’Apex 300 peut être connectée à une borne de recharge pour voiture électrique (3450 W) ou à un groupe électrogène avec là aussi une puissance maximale de 3320 W, mais il faudra passer par un câble non fourni qui passe par un connecteur latéral Anderson 50A.

Des chiffres vraiment impressionnants, mais qui peuvent atteindre des sommets avec des configurations plus musclées encore. Par exemple, une Apex 300 équipée de deux batteries supplémentaires B300K peut recevoir 4000 W en solaire pour une charge complète en 1,9 h ! Pour cela, il faudra utiliser le régulateur de tension photovoltaïque SolarX 4K et disposer d’un parc de panneaux à la hauteur. Mais cette donnée à un impact direct sur les seuils de rentabilité.

À la maison

Pour notre première série de tests, nous avons utilisé la batterie à la maison. Elle peut bien entendu recharger sans problème n’importe quels ordinateur et smartphone. Mais avons décidé d’aller plus loin au regard des capacités de l’Apex 300.

La chaleur estivale est là et peine à sortir de la maison. Et pourquoi ne pas s’installer sur la terrasse à 23 h pour repasser ? Oui c’est possible et nous l’avons fait. Nous sortant notre planche à repasser et notre fer vapeur, dont la puissance varie entre 1200 et 2200 W. Il est branché en un tour de main à la batterie et nous voilà partis pour 90 minutes environ de travail. Nous décidons de transporter ce gros bébé dans la buanderie pour qu’elle alimente notre machine à laver le linge. Nous avons pu effectuer deux cycles à 60° avec 9 kg de linge et un troisième cycle couleur 40° avant de tomber sous les 5 % de charge. Elle peut tout faire donc, alimenter l’Air Fryer ? Aucun problème. Et notre système informatique habituel qui, pour rappel, est composé d’un iMac de 27 pouces et d’un moniteur de 32 pouces supplémentaire ? Il a fonctionné plus de 10 heures, avec une consommation oscillant entre 180 et 250 W. Il nous a été possible de brancher cet équipement et notre imprimante 3D Creality en occupant ainsi trois des quatre prises secteur en façade. Bluetti de son côté, annonce que sa batterie peut alimenter un frigo ou une console de jeu entre 35 et 70 heures ou encore un vidéoprojecteur entre 30 et 40 heures !

Si vous êtes plutôt bricoleur, la Bluetti Apex 300 est également là pour vous. Nous avons pu utiliser notre taille bordure quasiment deux heures ou un compresseur 80 minutes. Bien entendu, il ne s’agit là que de quelques exemples réalisés sans accessoires spécifiques et sans batterie supplémentaire.

En balade

Passons à une utilisation plus nomade. Nous avons dans un premier temps alimenté un van aménagé par l’intermédiaire de sa prise P17 extérieure, comme si nous étions branchés sur la borne d’un camping. Dans ces conditions, le courant électrique fourni par l’Apex 300 alimente un grand frigo à compression, les différentes LED de l’habitacle ainsi que les prises de courant qui ont été utilisées pour recharger deux smartphones et par une bouilloire électrique de 1000 W. Elle va aussi au passage recharger éventuellement la batterie cellule du véhicule. Aucun problème pour la vaillante batterie de Bluetti qui a fait face à tout cela plus 8 heures. Il est possible d’aller encore plus loin en journée en connectant celle-ci à des panneaux solaires souples.

C’est ce que nous avons fait avec un produit de 400 W annoncé qui a fourni, en fonction de l’heure, entre 60 et 330 W. Cette puissance va servir à l’équipement du van et le surplus à la recharge de la batterie. Bien entendu, la recharge a été beaucoup plus rapide sur une prise secteur. On notera qu’avec 2400 W en entrée, le système demeure plutôt silencieux.

Une application désormais bien connue

Du côté application, nous retrouvons la même interface que sur les précédentes batteries de la marque passées entre nos mains. Le principe demeure inchangé : la première connexion avec la batterie se fait via Bluetooth. Vous pourrez ensuite configurer votre Wi-Fi pour accéder ensuite à l’Apex 300 depuis n’importe où en utilisant internet. Les réglages classiques sont là, mais, avec les deux boutons orange évoqués précédemment, vous devriez avoir moins souvent recours à l’application. C’est du moins une possibilité. Nous avons cependant rencontré quelques bugs lors de l’utilisation du Wi-Fi, mais des mises à jour du firmware arrangeront certainement cela. On retrouve la personnalisation du mode ECO des différentes prises ou encore l’écran principal qui permet en un clin d’œil de visualiser ce qui rentre et qui sort de la batterie. Le temps restant jusqu’à la charge et la décharge apparaît aussi.

La fonction onduleur est bien entendu présente avec un temps de réaction de 20 ms. Cela fonctionne parfaitement, y compris sur du matériel informatique. La coupure et la prise de relais par la batterie Apex 300 sont tout simplement imperceptibles.

A savoir

Bluetti nous a également envoyé en test son hub D1. Il s’agit d’un boîtier en plastique au design assorti qui vient se connecter à l’Apex 300 via une prise sécurisée. Le câble nécessaire, dont la section impressionne, est lui directement intégré au D1. Ce dernier qui se vient se fixer à la batterie grâce à une pince, vient lui donner un lot de prises supplémentaires, des prises que l’on retrouve sur la plupart des batteries nomades, mais pas sur notre modèle du jour. On trouve ainsi deux prises allume-cigare de 120 W chacune, deux prises USB-C de 100 W conformes au standard PowerDelivery 3.0, deux prises USB-A classiques de 15 W et enfin deux connecteurs coaxiaux DC5521. Un autre connecteur attire notre attention, il s’agit d’un Anderson 50A capable de produire de fortes puissances en courant continu pour des équipements professionnels, des batteries lithium, des onduleurs…

Au total, le Hub D1 peut délivrer simultanément une puissance de 700 W. Une belle réserve donc qui nécessite l’intégration d’un ventilateur, mais qui ne se montre pas particulièrement bruyante. La prise en œuvre est des plus simples. Une fois connecté à l’Apex 300 allumée, il suffit d’appuyer sur le bouton de mise sous tension du Hub D. En quelques secondes, les prises supplémentaires apparaissent dans l’application et sont donc utilisables de manière tout à fait classique.