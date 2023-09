Forza Motorsport : faites chauffer les moteurs, le gameplay se dévoile en vidéo

Forza Motorsport, le nouvel opus de la simulation automobile de Turn10, doit débarquer en exclusivité sur Xbox Series X/S et PC dès ce 10 octobre 2023. A l'approche de la sortie, le studio vient de partager une longue vidéo de gameplay. L'occasion de découvrir la première heure de l'aventure, et de constater les améliorations apportées sur cet épisode à commencer par le nouveau système météo.

Si vous êtes en manque de simulation automobile, vous attendez peut-être avec impatience la sortie de Forza Motorsport. Le prochain opus de la licence de Turn10 doit débarquer en exclusivité sur Xbox Series X/S et PC dès ce 10 octobre 2023.

A quelques semaines seulement de la sortie, les équipes du studio viennent de publier 18 minutes de gameplay. L'occasion pour les joueurs de découvrir les premiers instants du jeu, ainsi que certaines fonctionnalités inédites introduites sur cet opus.

Comme vous pouvez le voir sur cet extrait, les premières courses du jeu vous invitent à participer à un tour d'essais libres à Maple Valley au volant d'une Chevrolet Corvette E-Ray 2024, la toute première Corvette hybride de l'histoire équipée d'un moteur thermique V8 6,2 L et d'un moteur électrique de 160 ch (pour un total de 655 chevaux). Ensuite, le joueur devra également faire ses preuves lors des deux derniers tours d'une course d'endurance à Hakone, aux commandes d'une sublime Cadillac Racing V-Series R.2023.

Un nouveau mode Carrière prometteur

Après cette phase de tutoriel, les joueurs et joueuses pourront lancer n'importe quel mode de jeu, que ce soit le nouveau mode Carrière Builders Cup, le mode Multijoueur, Libre ou Rivaux. Néanmoins et d'après le studio, la Builders Cup Intro Series reste la meilleure porte d'entrée pour les néophytes et pour se préparer à la compétition.

A l'image de Pokémon, on pourra choisir entre trois voitures de départ :

la Subaru STI S209 2019

la Honda Civic Type R 2018

la Ford Mustang GT 2018

Ce nouveau mode Carrière vous permettra notamment de vous familiariser avec certains systèmes remaniés, comme la personnalisation et l'amélioration des performances de votre bolide. Les pilotes pourront également mettre à l'épreuve leurs compétences grâce au “Challenge The Grid”, le nouveau système de risque/récompense du jeu. Pour faire simple, votre récompense sera ajustée selon votre position sur la grille de départ. En partant bon dernier, vous recevrez un bonus conséquent de crédits et d'expérience si vous finissez sur le podium.