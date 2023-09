Twitch : elle joue à Halo sans les mains et tue les ennemis par la pensée

Une streameuse et chercheuse en psychologie a joué en direct à Halo sans jamais toucher de manette. Tous les contrôles s'effectuaient par la pensée via un système d'électrodes captant l'activité cérébrale.

Dans les jeux vidéo, vos réflexes et votre rapidité d'exécution des commandes peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Surtout quand il s'agit des jeux de tirs à la première personne. Il est d'ailleurs tout à fait possible de vous entraîner pour gagner en vitesse, mais vous n'atteindrez jamais celle de la pensée. Mais peut-être bien que si après tout. La streameuse Perrikaryal expérimente justement sur ce concept depuis quelques temps déjà. Elle peut jouer à Halo sans toucher de manette.

Le système qu'elle utilise est complexe. D'abord, des électrodes placées sur sa tête enregistre son activité cérébrale et permettent par exemple de tirer quand elle pense à cette action. Ensuite, des capteurs gèrent le mouvement, en fonction de la direction dans laquelle elle penche la tête. Enfin, son regard est également suivi et lui sert à indiquer l'endroit où elle vise. Toutes les données émises sont ensuite interprétées et retranscrites en jeu.

Une streameuse tue ses ennemis sur Halo par la pensée

Sur le jeu Halo, on peut voir Perrikaryal bouger, viser et tirer (avec succès) sans jamais utiliser ses mains. La joueuse, qui est également chercheuse en psychologie, n'en est pas à son premier coup d'essai. Plus tôt dans l'année, elle a terminé Elden Ring en effectuant toutes ses actions par la pensée, à l'exception du mouvement. De l'aveu même de son utilisatrice, le système est encore perfectible, par exemple sur le nombre de boutons qu'il peut prendre en charge, 4 maximum pour le moment.

Son but final est clair cependant : “rendre la manette mains libres complète (tous les boutons et gâchettes accessibles) et plus simple qu'une manette ordinaire […] afin que tout le monde puisse l'utiliser pour une expérience de jeu comparable [à un contrôleur classique]”. Il s'agit donc d'aller au-delà de la manette Xbox adaptative pour personne en situation de handicap. Prochain défi pour Perrikaryal, jouer à Minecraft par la pensée, “[…] un défi fou à cause de tous les menus dans lesquels il est nécessaire de naviguer”.

Source : Kotaku