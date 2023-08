Forza Motorsport : vous aurez besoin d’un SSD pour jouer au jeu de course sur PC

Microsoft et Turn 10 Studios ont annoncé de nouveaux détails pour la version PC de Forza Motorsport, dont notamment les configurations PC recommandées et les technologies supportées.

Dans un nouveau billet de blog, le studio a confirmé que la version PC de Forza Motorsport prendra en charge les définitions natives jusqu'à 4K et plus. La prochaine simulation de course prendra également en charge les technologies de suréchantillonnage DLSS 2 de Nvidia et FSR 2.2 d'AMD. Cependant, Microsoft en a surtout profité pour dévoiler les configurations PC requises.

Sans surprise, les exigences matérielles pour le nouveau Forza sont assez élevées. Les spécifications minimales sont assez modestes, puisqu’il ne faut qu’une carte graphique GTX 1060 pour pouvoir profiter du jeu, mais le studio recommande surtout un SSD avec au moins 130 Go d’espace libre. Si vous ne disposez que d’un disque dur HDD, il est donc peut-être temps de mettre à jour votre PC.

Quel matériel pour Forza Motorsport sur PC ?

Les utilisateurs de périphériques de course ont également reçu des nouvelles du matériel compatible, et il y a de bonnes nouvelles. Le studio a révélé que la prise en charge de l'API DirectInput sur PC sera disponible dès le lancement, ce qui permettra aux joueurs d'utiliser d'autres périphériques que les roues Logitech, Thrustmaster et Fanatec prises en charge en natif. Au total, 18 volants sont pris en charge sur la version console et 41 volants sont pris en charge sur la version PC.

Un billet de blog Xbox Wire publié au même moment confirme que la version PC de Forza Motorosport offrira également des possibilités de cross-play et de cross-progression sur PC et sur console. En outre, Xbox a indiqué que Forza Motorsport offrait des vibrations de vibration sur les manettes Xbox et un retour de force amélioré pour ceux qui utilisent un volant de course.

De plus, Turn 10 a révélé que le légendaire circuit du Grand Prix du Nürburgring sera disponible dans Forza Motorsport dès le premier jour. Le circuit emblématique de Nordschleife sera également disponible dans Forza Motorsport dans une mise à jour postérieure au lancement, en vue d'une sortie au printemps 2024.

Pour rappel, Forza Motorsport, la suite de Forza Motorsport 7, sera disponible sur PC et consoles next-gen le 10 octobre. Vous pourrez y jouer dès le 5 octobre en précommandant l'édition Premium du jeu au prix de 99,99 €