Xbox Game Pass Core : plus de 30 jeux offerts dans le nouvel abonnement

Dès ce 14 septembre 2023, le Xbox Live Gold, la formule payante iconique de Microsoft, va disparaître au profit d'un nouvel abonnement : le Xbox Game Pass Core. Pour le même prix, le XGPC permettra de profiter des mêmes avantages (jeu en ligne, réductions et offres, périodes d'essais sur certains titres). Mais il réserve également une belle surprise : l'accès à un catalogue de plus d'une trentaine de jeux !

Comme vous le savez peut-être, le Xbox Live Gold s'apprête à tirer sa révérence dès ce jeudi 14 septembre 2023. C'est la fin d'une offre historique, introduite en 2002 sur la toute première Xbox. A cette époque, Microsoft avait été le premier constructeur à imposer un abonnement payant pour jouer en ligne. Une pratique depuis reprise par Sony et Nintendo.

Pour la firme de Redmond donc, le Xbox Live Gold a fait son temps. Comme l'a confirmé l'entreprise américaine en juillet 2023, la formule va disparaître au profit d'une nouvelle version baptisée Xbox Game Pass Core dès ce 14 septembre 2023. Cette offre vient se greffer dans les différents abonnements du Game Pass, en position d'entrée de gamme.

Pour 6,99 € par mois, les utilisateurs jouiront des mêmes avantages qu'avec le Xbox Live Gold, à savoir :

accès au jeu en ligne

offres et remises régulières sur la boutique Xbox

des périodes d'essais gratuits sur certains titres récents

36 jeux offerts avec le Xbox Game Pass Core

Mais ce n'est pas tout. En effet, Microsoft nous a réservé une belle surprise avec le Xbox Game Pass Core : l'accès à une bibliothèque de plus de 30 jeux cultes et appréciés. A l'image de ce qu'a proposé Sony avec le PlayStation Plus Collection, les joueurs pourront installer ces jeux sur leur Xbox Series X/S et Xbox One et en profiter sans date limite (à condition de rester abonné).

La liste des jeux disponibles est plutôt éclectique, entre gros AAA, jeux coopératifs, titres multijoueur incontournables ou pépites indépendantes. Sans plus attendre, voici la liste complète des jeux à venir dès demain avec le Xbox Game Pass Core :

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

D'après Microsoft, la bibliothèque du Xbox Game Pass Core sera mise à jour deux à trois fois par an. De quoi motiver les joueurs à conserver leur abonnement.