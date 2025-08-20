World of Warcraft Midnight va permettre aux joueurs de concevoir leur propre maison, nous avons pu essayer cette fonctionnalité attendue depuis des années

World of Warcraft Midnight a été annoncé lors de la Gamescom de Cologne. Si cette nouvelle extension promet de nouvelles aventures épiques, elle va également introduire une fonctionnalité attendue par les joueurs depuis le lancement du titre en 2004 : le housing. Nous avons pu l’essayer.

Azeroth est attaquée… encore ! Midnight, la nouvelle extension de World of Warcraft, a été annoncée lors de la Gamescom de Cologne. Les joueurs pourront explorer de nouvelles zones, nettoyer des donjons inédits et profiter de quelques nouveautés intéressantes, comme une race alliée ou un mode traque. Mais la grosse fonctionnalité qui va tout changer, c’est le housing. Nous avons pu l’essayer lors du salon allemand.

Dans WoW, les joueurs parcourent le monde, mais n’ont aucun endroit où se poser, un lieu de paix loin des dangers. En un mot : une maison. Une erreur qui va être corrigée dans Midnight. Les aventuriers pourront ainsi habiter des quartiers communautaires (jusqu’à 50 maisons toutes habitées par des joueurs) et personnaliser à fond leur habitat.

Le système de Logis va changer World of Warcraft

Pendant une vingtaine de minutes, nous avons pu prendre en mains ce système de Logis (nom officiel). Nous avons ainsi décoré une maison de zéro. Le défi a surtout été technique pour Blizzard. Comment donner de la liberté aux joueurs sans pour autant partir dans tous les sens ? Première constatation : le studio a réussi à proposer quelque chose d’à la fois complet et simple à prendre en main.

Une fois dans notre maison, on peut ouvrir une interface dédiée, et passer dans le mode construction. Des centaines d’objets sont disponibles, avec plein de thèmes différents. Ensuite, nous pouvons les placer n’importe où, chaque objet pouvant se « coller » au sol ou aux murs (aussi personnalisables). Pour ceux qui veulent aller plus loin, le mode avancé permet d’annuler les collisions et d’agrandir ou de rapetisser les items à l’envi. A noter que désormais, les quêtes, les raids et les donjons permettent de gagner de la déco. De quoi nous pousser à sortir un peu.

Blizzard donne la possibilité d’agencer sa maison dans une limite de deux étages, en ajoutant des pièces plus ou moins larges et aux formes variées. Là encore, l’interface est simple et bien pensée. Il ne faut pas hésiter à faire grand, puisqu’on peut faire une maison beaucoup plus étendue à l’intérieur qu’à l’extérieur. C'est facile, plaisant et on prend très vite les réflexes d'un architecte d'intérieur.

Pour le moment, nous avons été séduits par ce mode. Un système qui, s’il paraît anodin vu comme ça, pourrait totalement changer la dynamique du jeu, et surtout remettre en avant un aspect communautaire un peu délaissé ces dernières années.

Blizzard a précisé que le système de Logis arriverait bien avant l’extension Midnight, prévue en 2026. L’idée est de permettre aux joueurs de déjà commencer à s’amuser avec, mais surtout de ne pas les détourner du nouveau contenu qui arrivera lors de l’extension.