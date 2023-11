Fortnite, Call of Duty : leur enfant est devenu accro au jeu video, les parents portent plainte

Une famille de l’Arkansas attaque les géants du jeu vidéo en justice pour avoir élaboré des mécaniques de jeu qui ont rendu leur fils accro au gaming.

Thomas Dunn est un jeune citoyen américain devenu accro au jeu vidéo à cause des stratagèmes mis en place par les éditeurs de jeux vidéo pour maximiser leurs profits. C’est en tout cas ce qu’affirme la famille du jeune homme, qui attaque ainsi Microsoft, Epic Games, Ubisoft, EA Games parmi plusieurs autres défendants. Le jeu vidéo se retrouve sur le banc des accusés et doit se défendre des habituelles accusations portées à son encontre.

Pour la mère de famille Casey Dunn, Microsoft et consorts ont » fabriqué des jeux vidéo spécifiquement conçus pour provoquer l’addiction vécue par son fils, mais aussi par d’autres utilisateurs ». Les accusations vont encore plus loin : ces compagnies en solliciteraient l’aide de psychologues comportementaux et de neuroscientifiques pour renforcer les comportements négatifs. Pour les plaignants, les technologies utilisées par les éditeurs « créent une dépendance, afin de s’assurer que leurs utilisateurs continuent à jouer plus longtemps et à dépenser plus dans les microtransactions ».

Microsoft, Activision et Blizzard sont accusés de rendre les jeunes joueurs accros

« Les jeux vidéo rendent accro et violent », « ils désocialisent », c’est une vieille antienne qui dans le cas de la famille Dunn se vérifie. Le fils, Thomas, joue au moins 13 heures par jour et n’a pas ou plus d’amis. Il est mortellement obèse, et quand ses parents cherchent à contrôler son temps de jeu, il devient colérique et se renferme. D’aucuns mettront ce comportement sur le compte de la mauvaise éducation. Ces gens-là, Madame Dunn les aiguille sur des études très sérieuses qui démontrent que certains enfants sont plus sensibles que d’autres aux stimuli procurés par le jeu vidéo, et qu’ils peuvent effectivement devenir accros.

À lire — La Chine prétend avoir « résolu » la dépendance aux jeux vidéo des enfants

Effectivement, la dépendance au jeu vidéo est une maladie officiellement reconnue par l’OMS. Dans ce contexte, pour toutes les souffrances mentales et physiques endurées par leur enfant à cause des jeux vidéo, et pour toutes les dépendances de soin que cela a impliqué, la famille Dunn souhaite obtenir des dommages intérêts.

Source : Insider Gaming