Forfait mobile 70 Go à 5,99 € par mois chez Cdiscount, l’offre irrésistible !

C'est le Black Friday Week chez Cdiscount Mobile. L'opérateur virtuel propose un forfait mobile avec 70 Go de data à seulement 5,99 € par mois. C'est l'une des meilleures offres du moment pour profiter d'un forfait confortable à petit prix.

Cdiscount Mobile nous a habitués à des offres irrésistibles pour attirer les internautes à la recherche d'un forfait internet à l'enveloppe data solide pour un prix très accessible. L'opérateur virtuel remet le couvert dans le cadre du Black Friday Week. Il vient ainsi de remplacer son forfait 200 Go à 9,99 € par mois par une offre tout aussi intéressante.

Profitez dès maintenant d'un abonnement de 70 Go à moins de 6 € par mois. Cette enveloppe data est largement suffisante pour couvrir les besoins sur mobile de la grande majorité des utilisateurs. Le forfait est d'autant plus intéressant que si par extraordinaire vous consommez les 70 Go, le débit est simplement réduit au-delà.

Pas de facturation de hors forfait donc. Vous pouvez dormir le cœur en paix. De plus, ce forfait Cdiscount Mobile inclut les appels, SMS et MMS illimités et vous donne droit à 9 Go de data en itinérance. Au cas où vous voyageriez en Europe et dans les DOM, vous êtes donc assuré de rester connecté dans la limite de l'enveloppe roaming.

Précisons que Cdiscount Mobile exploite le réseau de Bouygues Telecom. Enfin, l'offre est sans engagement et vous laisse la latitude de l'abandonner à tout moment sans frais. Vous avez jusqu'au 21 novembre 2021 (inclus) pour en profiter. Après un an, le forfait passe à 12,99 € par mois.

