Forfait mobile 200 Go à 9,99 € : l’offre Black Friday de Cdiscount à ne pas rater !

Le Black Friday 2021 approche à grand pas et les enseignes commencent à proposer des promotions de plus en plus intéressantes. En ce qui concerne les forfaits mobiles, Cdiscount lance une offre choc qui permet de profiter de 200 Go pour seulement 9,99 € par mois.

Après Orange et son forfait 70 Go à 9,99 €, c'est au tour de l'opérateur virtuel Cdiscount Mobile de dégainer un forfait mobile à moins de 10 euros. A une semaine du Black Friday, il est donc possible de souscrire au forfait mobile 200 Go à 9,99 € pendant un an. Comme à l'accoutumé, l'offre est sans engagement et le tarif préférentiel s'applique sur 12 mois. Cette nouvelle offre mobile permet donc de bénéficier d'une méga enveloppe internet à petit prix. Elle est valable jusqu'au 21 novembre 2021 inclus.

Comme nous vous le disions, le tarif mensuel de 9,99 € est valable pour une période de un an. Au terme des 12 mois, il passe à 19,99 €. C'est moins intéressant, mais puisque il s'agit d'un forfait mobile sans engagement, vous êtes libre de résilier quand bon vous semble, ce, sans frais supplémentaires. Venons-en à présent aux services inclus dans le forfait : on retrouve une enveloppe Internet de 200 Go à utiliser en France métropolitaine, dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Les habituels appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, sont également de la partie.

Sinon, au cas où vous n'utiliseriez pas autant d'internet mobile, et que 200 Go vous parait trop élevé, il y a aussi le forfait 130 Go à 7,99 € par mois pendant 12 mois (puis 20,99 €) avec les mêmes services inclus et 13 Go en UE et DOM, également valable jusqu'au 21 novembre 2021. La carte SIM triple découpe, compatible tous mobiles est facturée à hauteur de 10 €, à régler une seule fois lors de la souscription. Enfin, si ces forfaits Cdiscount Mobile ne vous conviennent pas, vous pouvez consulter notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins et celui sur les meilleurs forfait mobiles 5G du moment.

