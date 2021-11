Black Friday forfait mobile : n’attendez pas pour profiter de ces offres de choc

Ce n'est pas encore le Black Friday, mais les opérateurs proposent déjà des forfaits mobiles intéressants à prix cassé. Plusieurs offres sont disponibles et vous pouvez saisir la bonne occasion dès maintenant. Cdiscount Mobile, Auchan, Orange, B&You ou encore Free Mobile… On fait le point.

Pourquoi payer cher votre forfait mobile si vous pouvez profiter d'une enveloppe data confortable à petit prix ? C'est tout l'intérêt de cette guerre farouche que se livrent les opérateurs mobiles.

Et à l'approche du Black Friday, nous voyons déjà circuler plusieurs offres intéressantes. Vous êtes prêt à changer de réseau ? Cdiscount Mobile, Orange, Free Mobile ou encore Bouygues Télécom sont prêts à vous accueillir.

Forfait Mobile : le top des bons plans avant le Black Friday

À quelques jours du Black Friday, voici donc les meilleures offres que nous avons dénichées pour vous. Vous avez par exemple un forfait 200 Go à 9,99 € chez Cdiscount Mobile, un forfait 100 Go à 12,99 € chez B&You ou encore du 150 Go à 7,90 € par mois chez NRJ Mobile.

Cdiscount Mobile : 200 Go à 9,99 € ou 130 Go à 7,99 € par mois

À quelques jours du Black Friday, Cdiscount Mobile lance un forfait mobile irrésistible. Vous pouvez souscrire à une offre 200 Go à 9,99 € par mois pendant un an. Le tarif passe ensuite à 19,99 € par mois.

Même après 12 mois, cette offre reste très intéressante comparativement à la concurrence. Vous bénéficiez bien sûr des appels, SMS et MMS illimités en plus de 15 Go de data en roaming (Europe et DOM).

L'offre est valable jusqu'au 21 novembre 2021 inclus. Et si vous voulez un forfait mobile tout aussi intéressant et encore moins cher, l'opérateur MVNO propose aussi une offre de 130 Go à 7,99 € pendant 12 mois. Le tarif passe ensuite à 20,99 €.

B&You 100 Go à 12,99 € par mois ou 200 Go à 14,99 €

Chez Bouygues Télécom, vous pouvez choisir entre un forfait B&You 100 Go ou 200 Go selon vos besoins. Le premier est facturé 12,99 € par mois et le second à 14,99 €, sans limite de durée. En d'autres termes, le tarif ne changera pas au bout d'un an.

En roaming, l'enveloppe data incluse est de 12 Go et 15 Go respectivement pour les forfait de 100 Go et 200 Go. Vous pouvez les utiliser en Europe et dans le DOM. Vous avez jusqu’au 21 novembre 2021 pour souscrire à l’un de ces forfaits qui sont sans engagement.

NRJ Mobile 150 Go à 7,90 € par mois

À l'approche du Black Friday chez NJR Mobile, l'opérateur virtuel propose un forfait mobile 150 Go est à 7,90 € par mois pendant 12 mois. Le tarif passe ensuite à 18,99 € par mois sans engagement.

Le forfait inclut les classiques appels, SMS et MMS illimités. N'oubliez pas les 10 € pour la carte SIM à la souscription. L'offre est valable jusqu'au 21 novembre 2021. Pour rappel, NRJ Mobile exploite le réseau de Bouygues Telecom.

Free Mobile : forfait 80 Go à 10 € par mois

Free Mobile propose en ce moment une série limitée 80 Go à 9,99 € par mois sans engagement. Pour les nouveaux abonnés, c'est une excellente opportunité pour profiter d'un tarif divisé par deux pendant un an.

Car ce forfait est habituellement facturé 20 € pour une enveloppe data de 150 Go en 5G (illimitée pour les abonnés Freebox). Vous bénéficiez également de 10 Go de data utilisable en Europe et dans les DOM. L’offre est valable jusqu’au 30 novembre 2021 inclus.

Forfait Mobile Orange 70 Go à 9,99 € par mois

Orange est aussi dans la bataille du Black Friday. L'opérateur permet de souscrire à un forfait mobile de 70 Go à moins de 10 € par mois. Grâce à l'utilisation d'un code promo en ligne.

Ainsi, grâce au code BF2021, vous pouvez profiter d'une réduction de 20 € sur le tarif mensuel du forfait. Le forfait 70 Go habituellement facture 29,99 € passe ainsi à 9,99 € par mois pendant 12 mois.

En plus des 70 Go de data, vous bénéficiez également des appels, SMS et MMS illimités. La carte SIM est facturée 10 € à la souscription est vous est envoyée par voie postale dès confirmation de l'abonnement qui est sans engagement.

Vous pouvez donc le rompre à n'importe quel moment sans frais. Pour profiter de cette offre, cliquez sur le lien ci-dessus. Toutes les étapes sont indiquées pour profiter du code promo. L'offre est valable jusqu'au 29 novembre 2021.

Auchan Mobile : 20 Go à 3,99 € par mois

Auchan Telecom propose une offre Black Friday Week qui vous permet de souscrire à un forfait mobile 20 Go à 3,99 € par mois. Ce tarif réduit est valable pendant 12 mois puis passe à 9,99 € par mois. Le tout sans engagement.

Rien ne vous empêche donc de le résilier au bout d'un pou deux mois. L'offre inclut évidemment les appels, SMS et MMS illimités. Prévoyez 10 € à la souscription pour la carte SIM. Vous avez jusqu'au 21 novembre 2021 pour profiter de ce bon plan.

Voilà pour notre sélection des meilleurs bons plans à ne pas rater lors du Black Friday Week pour profiter d'un forfait mobile confortable et pas cher. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette liste, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles en général ou celui des meilleurs forfaits mobiles 5G en particulier.