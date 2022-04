Le forfait mobile 60 Go d’Auchan Télécom est à petit prix avant les French Days

Les French Days 2022 arrivent dans moins d'une semaine. Avant la prochaine édition printanière du Black Friday à la française, Auchan Télécom permet de souscrire à son forfait mobile 60 Go pour moins de 8 euros par mois. Attention, l'offre est valable jusqu'au 3 mai prochain !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'édition des French Days 2022 aura lieu eu mercredi 4 au lundi 9 mai prochain et certains opérateurs profitent des quelques jours restants avant l'événement commercial pour dévoiler leurs nouvelles offres mobiles. C'est essentiellement le cas de Free Mobile et son forfait 90 Go à 8.99 € et de Cdiscount Mobile et son forfait 80 Go à 8.99 €.

Cette fois-ci, Auchan Télécom veut attirer de nouveaux clients en leur permettant de bénéficier d'un forfait mobile avec 60 Go de data. En effet, jusqu'au mardi 3 mai prochain, l'opérateur MVNO basé sur le réseau Bouygues Telecom propose son forfait mobile 60 Go au prix mensuel de 8,99 euros. Pour information, il s'agit d'une offre sans engagement qui peut être résiliable à tout moment.

Le forfait à moins de 8 euros d'Auchan Telecom contient les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Il permet aussi au client de profiter des appels, SMS et MMS illimités et d'une enveloppe web dédiée de 8 Go au sein de l’Union Européenne et dans les DOM. La carte SIM est facturée au tarif de 10 euros en une seule fois pendant l’étape de la souscription du forfait. Si l'offre n'est pas satisfaisante, notre article associé au meilleur forfait mobile du moment permettra peut-être de trouver l'offre qui vous correspondra le mieux.