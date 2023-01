Fnac/Darty : le pack Samsung Galaxy Watch 5 Pro + Buds 2 est à prix réduit

Les sites e-commerce du groupe Fnac/Darty proposent à leurs clients respectifs de se procurer un pack Samsung composé d'une montre connectée et d'une paire d'écouteurs sans fil. Avec une réduction totale de 130 euros, il est possible d'avoir la Galaxy Watch 5 Pro et les Galaxy Buds 2.

Fnac et Darty invitent ses clients à se rendre sur leur site de commerce en ligne afin de profiter d'une belle offre sur l'achat d'un pack constitué de deux produits de la marque Samsung.

Proposé en temps normal à 419 euros, le pack incluant la montre connectée Galaxy Watch 5 Pro et les écouteurs Galaxy Buds 2 est à 389 euros avec le coupon GW5SERIES qui est à saisir durant l'étape de la commande. En plus de la réduction de 30 euros, il faut savoir que le pack en question est éligible à une double offre de remboursement :

70 euros pour l’achat d’une Galaxy Watch 5 Pro (voir conditions)

30 euros pour l’achat d’une paire de Galaxy Buds 2 (voir conditions)

En prenant en compte ces deux offres de remboursement, le prix de revient du pack Samsung Galaxy Watch 5 Pro + Buds 2 est alors de 289 euros.

Dévoilée lors de l'édition 2022 du Galaxy Unpacked, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro dispose d'un écran de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels, du système Wear OS 3.5 + One UI Watch 4.5, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go et surtout d'une batterie de 590 mAh lui assurant une autonomie de 80 heures.

Quant aux Samsung Galaxy Buds 2, les écouteurs embarquent deux microphones détectant les bruits ambiants (instantanément bloqués grâce à la technologie ANC de suppression active de bruit), un design ergonomique, un son immersif et d'une autonomie longue durée (jusqu’à 5 heures d’écoute avec la réduction active de bruit et 15 heures de plus avec un étui complètement chargé).