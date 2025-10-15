Firefox prépare une grosse nouveauté et a besoin de vous pour la tester

Le navigateur Firefox travaille sur une nouvelle option et demande à ses utilisateurs de la tester pour recueillir leurs avis. Le but est de proposer ce que ces derniers attendent vraiment d'une telle nouveauté.

Avec ses 4,5 % de parts de marché, le navigateur Internet Firefox est loin d'être le plus utilisé au monde. Il est même sur le déclin, lui qui était présent sur 6,25 % des ordinateurs en janvier 2025. Mais Mozilla, sa maison-mère, ne compte pas l'abandonner. Le programme est régulièrement mis à jour et nous en sommes désormais à sa version 144. Elle ajoute plusieurs fonctionnalités intéressantes comme la création de profils personnalisés et une meilleure gestion des groupes d'onglets.

Les développeurs de Firefox continuent sur cette lancée et préparent une nouveauté que beaucoup vont trouver intéressante. Et pour être sûr que ce soit le cas, les utilisateurs sont invités à participer à une phase de test et à donner aussi bien leur avis que leurs envies. La sélection est aléatoire. Elle se manifeste par l'apparition d'un popup lorsque vous ouvrez le navigateur. Vous êtes alors libre d'accepter ou de refuser.

Firefox a besoin de votre aide pour tester sa prochaine nouveauté

L'option en question est un VPN gratuit intégré à Firefox. À ne pas confondre avec Mozilla VPN, un programme indépendant (et payant) disponible sur plusieurs plateformes. Celui dont il est question ici ne fonctionne que dans le navigateur. Par défaut, il se connectera au serveur qui propose les meilleurs performances selon votre emplacement. Cela veut dire que vous ne pourrez pas forcément en choisir un dans un autre pays que le vôtre. Du moins au début.

Lire aussi – Firefox revient dans la course avec cette nouvelle version de sa barre d’adresse, voici toutes les nouveautés à découvrir

Mozilla ambitionne en effet de créer “le meilleur navigateur avec VPN du marché“. La firme souhaite développer le VPN de Firefox en y ajoutant de plus en plus d'options au fil du temps. Notez que même si vous n'êtes pas sélectionné pour le tester, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée du site Mozilla Connect et répondre à la question : “Si vous aviez une baguette magique, que voudriez-vous voir dans une fonctionnalité VPN intégrée à votre navigateur ?“.