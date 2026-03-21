Firefly : le reboot de la série culte se précise, un nouvel acteur au programme

Série culte des années 2000, Firefly va bientôt avoir droit à un reboot sous la forme d’un anime. Et, si la plupart des membres du casting originel prêteront leurs voix aux personnages, un nouvel acteur sera de la partie…

Firefly

Superman, Batman, Harry Potter, Resident Evil… On ne compte plus les films et séries ayant eu droit à un reboot complet. Côté séries justement, la légendaire Buffy contre les vampires était sur le point d’avoir droit au sien, avant que celui-ci ne soit brusquement abandonné par les producteurs. Mais, heureusement pour les fans des séries des années 2000, une autre série non moins culte devrait bel et bien avoir droit à son reboot.

Il s’agit bien sûr de Firefly, une série culte diffusée en France au milieu des années 2000. Malheureusement pour les fans, celle-ci s’est arrêtée au bout d’une seule saison seulement. L’aventure s’est terminée avec le film Serenity : L’ultime rébellion, sorti en 2005. Mais, plus de 20 ans plus tard, Firefly s’apprête à débarquer à nouveau sur vos écrans.

Reboot de Firefly : le casting de la série originelle remet le couvert

Toutefois, le reboot de Firefly se déroulera avant les événements du film Serenity, ce qui permet aux producteurs de faire revenir la plupart des membres du casting de la série originelle. On devrait ainsi retrouver, entre autres, Nathan Fillion, Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite ou encore Morena Baccarin.

Néanmoins, un acteur manque à l’appel. Il s’agit de Ron Glass, qui nous a malheureusement quittés en 2016 à l’âge de 71 ans. Mais l’acteur principal de la série, Nathan Fillion, a décidé de faire revenir le personnage que le défunt acteur incarnait dans la série Firefly, Shepherd Derrial Book. Ce dernier sera donc incarné par un nouvel acteur. « J’aime penser, au fond de moi, que c’est quelque chose qu’il aurait voulu. », affirme Nathan Fillion.

« Oui, nous allons ramener Shepherd Book, c’est certain. », explique l’acteur. « Ron Glass, malheureusement, n’est pas disponible. Ron plaisantait un jour en disant qu’il n’avait pas eu un rôle lorsqu’on cherchait un acteur « type Ron Glass », et nous y revoilà. Nous cherchons un « type Ron Glass », et ce ne sera pas Ron Glass. »

Aucune date de diffusion du reboot de Firefly n'a pas pour l'instant été officialisée. En revanche, le projet est bel et bien réel. Produit par Collision33, la société de Nathan Fillion, et en collaboration avec 20th Television Animation, son scénario a déjà été bouclé. Il a été confié au duo de showrunners Marc Guggenheim (Arrow) et Tara Butters (Agent Carter).

Source : Deadline


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