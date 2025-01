Ce robot recharge votre voiture électrique tout seul, regardez-le faire en vidéo

Huawei lance des robots capables de recharger les voitures électriques en toute autonomie, du branchement au paiement. Découvrez comment il s'y prend dans une démonstration vidéo.

Que vous ayez une voiture thermique ou électrique, il arrive fatalement un moment où vous devez passer à la station. Essence pour l'une, de recharge pour l'autre. Dans les 2 cas, vous devrez sortir de la voiture, retirer le cache d'accès au réservoir/à la prise, y placer le tuyau de la pompe ou le câble et patienter jusqu'à ce que le plein soit fait. En ce qui concerne les véhicules propres, ce temps est de plus en plus réduit. On en arrive à des batteries qui permettent de rouler 200 km après 5 minutes d'attente à la borne.

Mais plutôt que de grappiller quelques dizaines de secondes de plus, pourquoi ne pas vous éviter toutes les étapes précédentes ? Ce sera bientôt possible grâce au nouveau robot signé Huawei. Son principe est simple : il s'occupe de recharger votre watture sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. N'imaginez pas qu'il prend la forme visible dans l'image qui sert d'illustration à cet article cela dit. En apparence, c'est un “simple” bras articulé.

Huawei dévoile un robot qui recharge les voitures électriques en toute autonomie

Vous pouvez voir comment il fonctionne dans la vidéo ci-dessous. D'abord, la voiture va venir se garer seule près de la borne grâce à la conduite autonome. La trappe d'accès à la prise s'ouvre alors (il faut donc qu'elle soit motorisée), le bras se branche et envoie le courant. C'est également lui qui surveille le processus, débranche le câble et valide le paiement. Le système est intégré à l'un des superchargeurs les plus rapides du marché : avec ses 600 kW, il fournit jusqu'à 100 kWh en 10 minutes.

Des caméras et des capteurs permettent au robot de repérer les éventuels obstacles et de bien viser au moment du branchement. Huawei a rendu son invention compatible avec toutes les marques de voitures électriques membres de l’Alliance Supercharge : BYD, Li Auto, Xpeng ou encore JAC peuvent en profiter. D'ici fin 2025, le constructeur espère voir plus de 100 000 bornes de ce type à travers la Chine. Malheureusement, impossible de dire si et quand elles arriveront en France.