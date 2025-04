Vous commandez sur Shein ou Temu ? Votre colis risque d’être bloqué par les douanes et de vous coûter cher

Les clients des sites de e-commerce basés en Chine tels que Shein, Temu et AliExpress devraient constater des délais significativement plus longs pour recevoir leurs achats. En plus de frais supplémentaires dans certains cas. La France vient en effet de durcir les contrôles de colis à la frontière. Explications.

Vous profitez en ce moment des French Days pour commander sur des sites de e-commerce étrangers ultra-populaires comme Shein, Temu ou AliExpress ? Malheureusement il faudra vous attendre à des délais nettement plus longs, et de possibles frais de douane additionnels à payer. Mardi 29 avril, le gouvernement a en effet annoncé une série de mesures censées mieux encadrer le commerce en ligne et ses dérives.

Depuis quelques années, une poignée de sites de vente basés en Chine ont séduit les consommateurs français. Ces plateformes étaient jusqu'ici exemptées de frais de douane, du moment que la valeur marchande de chaque colis était inférieure à 150 €. Ainsi, en 2024, pas moins de 4,18 milliards de colis venus de sites de e-commerce chinois ont atterri dans les mains de consommateurs européens.

Commander sur des sites de e-commerce chinois devient nettement moins intéressant

Ce qui représentait tout de même 91% des colis passant sous le radar des douanes des États-membres de l'Union européenne. Alors que le nombre de colis commandés en Chine continue de connaître une croissance fulgurante, un phénomène très pernicieux s'est installé. Encouragés par des frais d'envois dérisoires voire inexistants, les consommateurs européens ont porté la valeur moyenne de ces importations à moins de 10 euros.

Ces articles respectent par ailleurs rarement les normes en vigueur en Europe – lorsqu'ils ne représentent pas carrément un danger lors de l'utilisation. Sans compter qu'ils sont produits dans un espace où les coûts de fabrication sont beaucoup plus bas, le tout avec des standards très différents en matière du droit du travail. Au-delà de l'absence de frais de douane, le prix des objets commandés sur ces plateformes n'inclut aucune TVA.

De quoi léser assez lourdement les industriels et autres acteurs locaux avec des prix impossibles à concurrencer. C'est pourquoi le ministère de l'Économie va demander à Bruxelles la fin de la fameuse exemption s'appliquant aux plis d'une valeur inférieure à 150 €. Tout en appliquant immédiatement en France de nouveaux “frais de gestion” forfaitaires. Cela devrait se traduire par des frais de douane à payer lors de la réception des colis contenant des articles achetés sur Shein, Temu et consorts.

Mais ce n'est pas tout. La DGCCRF va multiplier par trois les contrôles en conformité. Au delà de la sûreté des produits, les affirmations du fabricant autour de l'environnement et l'étiquetage seront également vérifiés. La DGCCRF va également communiquer sur les articles dangereux qu'elle saisit. Et informer les consommateur sur la probable dangerosité de produits similaires.

L'action des douanes visera en priorité les plus grandes plateformes. Et des sanctions dissuasives s'appliqueront aux importateurs coupables de fraude. Bref, vous l'aurez compris, il va falloir attendre assez longtemps votre ensemble commandé sur Shein, s'il n'est pas saisi par les douanes. Le tout pour un tarif, au final, beaucoup moins intéressant.