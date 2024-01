Senua’s Saga Hellblade 2: la grosse exclu Xbox de 2024 se montre en vidéo et donne sa date de sortie

La grosse cartouche de Microsoft pour cette année 2024 se nomme Senua’s Saga Hellblade 2. Le jeu de Ninja Theory s’est longuement montré lors du Xbox Developer Direct et a même donné sa date de sortie. Il arrive dans quatre petits mois.

Suite de l’acclamé Hellblade Senua’s Sacrifice, Senua’s Saga Hellblade 2 fait saliver les joueurs depuis plusieurs années déjà. Lors de la conférence Xbox Developer Direct, le studio Ninja Theory a montré son jeu plus en profondeur et a même donné une date de sortie.

Senua’s Saga Hellblade 2 sera une suite directe au premier jeu. On y retrouvera Senua, notre héroïne celte, qui est partie s’installer en Islande. Si les développeurs promettent de rester fidèle au contexte historique (l’Islande du Xe siècle), les créatures cauchemardesques et les légendes vikings viendront évidemment jouer les troubles-fête.

Senua’s Saga Hellblade 2 débarque cette année sur Xbox Series et PC

La particularité de la licence, c’est de mettre en scène une héroïne schizophrène. Le studio a tenté de retranscrire la chose avec énormément de respect, avec par exemple un gros travail sur le son, puisque Senua est sans cesse poursuivie par des voix diffusées avec un son binaural. Une composante essentielle dans l’ambiance du titre. En plus de cela, Hellblade 2 se veut une vitrine technique pour la Xbox Series X/S qui cherche à montrer qu’elle en a dans le ventre.

Notons que le studio a retravaillé sa copie au niveau du gameplay, qui représentait le point faible du premier volet. Les combats ont été revus de fond en comble pour donner l’impression au joueur d’être constamment sur le fil, au bord de la mort. Une nette amélioration par rapport aux affrontements mécaniques du jeu de 2017, mais il faudra juger manette en main.

Ninja Theory a terminé sa présentation avec l'annonce de la date de sortie : Senua’s Saga Hellblade 2 débarquera sur Xbox Series X/S et PC le 21 mai prochain. Un petit événement pour Microsoft, puisqu’il s’agit là d'une des plus grosses cartouches de la Xbox pour 2024. En plus de Hellblade 2, la firme de Redmond a également dévoilé du gameplay pour Avowed ainsi que pour son 4X Ara History Untold.