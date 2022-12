Final Fantasy 16 et Silent Hill 2 ne sortiront pas sur Xbox, d’après Microsoft

Dans le cadre du rachat d’Activision, Microsoft a récemment affirmé que Final Fantasy XVI et Silent Hill 2 Remake, mais aussi d’autres jeux prévus sur PS5, ne seront pas disponibles sur les consoles Xbox.

Depuis l’annonce du rachat d’Activision par Microsoft, Sony essaye tant bien que mal de mettre des bâtons dans les roues de son concurrent. En effet, le géant nippon accuse Microsoft de vouloir transformer les grosses licences d’Activision-Blizzard en exclusivités Xbox et PC, ce qui a incité la FTC à déposer plainte pour bloquer l’acquisition.

Microsoft avait finalement fini par confirmer que Starfield ainsi que The Elder Scrolls VI ne sortiront pas sur la console rivale, mais un troisième jeu serait finalement également une exclusivité Xbox : Redfall. Cependant, Microsoft ne serait pas le seul à vouloir accaparer des titres phares en 2023.

Sony veut de nouvelles exclusivités pour la PS5

Microsoft a finalement riposté aux objections de Sony concernant son projet d'acquisition d'Activision Blizzard en révélant que des jeux tiers tels que Bloodborne, Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 16 et Silent Hill 2 Remake font l'objet d'accords d'”exclusion” qui empêcheront ces titres d'arriver sur les consoles Xbox.

Dans le cas de Silent Hill 2 Remake, nous savions qu'il y avait une période d'exclusivité de 12 mois pour Sony, et il était supposé que le jeu serait disponible sur d'autres consoles après la période d'exclusivité. Selon Xbox, cela ne sera pas le cas.

Pour Final Fantasy 16, qui arrivera à l’été 2023, on sait que le jeu va devenir une exclusivité Sony pendant une période de 6 mois. Cependant, Sony n’aurait finalement nullement l’intention de céder le jeu à d’autres plateformes, si l’on en croit les dires de Microsoft.

Tout cela revient encore une fois à l'inquiétude de Sony qui craint que, si Microsoft réussit à racheter Activision Blizzard, Call of Duty ne devienne une exclusivité de la console Xbox. Heureusement, Microsoft a déjà assuré à de nombreuses reprises que les FPS phares seront bien disponibles sur la PS5 pendant au moins 10 ans si l’acquisition est conclue. Call of Duty devrait même arriver sur l’abonnement PlayStation Plus, mais il reste à voir si Sony va finalement accepter l’accord.