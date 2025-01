Fin du TRV gaz : quelle offre de gaz choisir ?

Depuis l’arrêt du Tarif Réglementé de Vente (TRV) de gaz le 1er juillet 2023, les consommateurs doivent faire leur choix parmi les offres de marché. Comment naviguer dans ce nouveau paysage et trouver l'offre qui correspond à vos besoins ? Voici quelques clés pour faire le bon choix sans se tromper.

Pourquoi choisir son offre de gaz ?

Depuis le 1er juillet 2023, la souscription d’un contrat de gaz au Tarif Réglementé de Vente (TRV) a été définitivement supprimée. Cette décision découle de la volonté des autorités européennes et françaises de libéraliser le marché de l’énergie. Le TRV était historiquement encadré par les pouvoirs publics, garantissant un tarif fixé par la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE).

Cependant, pour encourager la concurrence et offrir aux consommateurs plus de choix, il a été décidé de mettre fin à ce tarif gaz unique. Chaque consommateur doit donc désormais souscrire une offre de marché pour son contrat gaz et non une offre au TRV gaz. Si cela peut sembler un peu déroutant au début, rassurez-vous, vous allez rapidement comprendre les avantages que cela vous offre.

Qu’est-ce qu’une offre de marché exactement ? Contrairement au TRV, où les prix étaient fixés par les pouvoirs publics, les offres de marché sont proposées par le fournisseur de gaz qui définit lui-même ses propres tarifs. L’idée est simple : vous avez plus de choix pour trouver une offre gaz qui correspond à vos habitudes de consommation et à votre budget. Et avec cette concurrence accrue, vous pourriez bien dénicher une offre gaz encore plus avantageuse pour votre portefeuille ! Vous vous demandez quel fournisseur de gaz choisir ? Voici nos conseils.

Nos conseils pour trouver la meilleure offre gaz

Si vous aimez garder un oeil sur les évolutions du marché et préférez une certaine souplesse, l’offre de gaz EDF « Avantage Gaz optimisé » pourrait vous plaire. Le prix de l’abonnement et du kWh HT évolue chaque mois selon le prix repère de la CRE.

En revanche, si vous préférez la tranquillité d'esprit avec un budget maîtrisé sur la durée, tournez-vous plutôt vers l'offre de gaz EDF « Avantage Gaz 2 ans ». Le prix du kWh HT est fixe pendant deux ans, ce qui signifie que vous ne serez pas impacté par les fluctuations du marché. EDF propose également des offres combinant gaz et électricité sur une seule facture, simplifiant ainsi la gestion des contrats pour les foyers équipés des deux énergies.

L’application EDF & Moi pour maîtriser sa consommation d’énergie

Pour vous aider à mieux consommer, EDF met à votre disposition des outils pratiques. L’application EDF & Moi, plébiscitée par ses utilisateurs, vous permet de suivre votre consommation en temps réel, d'ajuster vos habitudes et même de recevoir des conseils personnalisés pour économiser davantage. Ce genre d'outils est particulièrement utile si vous souhaitez garder le contrôle sur vos dépenses énergétiques et adopter des comportements plus écoresponsables.

Découvrez encore plus de conseils pour suivre sa consommation d’énergie et changer de fournisseur de gaz avec l’offre Avantage Gaz 2 ans EDF.

L’offre Avantage gaz 2 ans EDF

Comment changer de fournisseur gaz ?

Comment changer d’offre de gaz ? La souscription d’un contrat de gaz est très simple aujourd’hui ! Si vous restez dans votre logement actuel et souhaitez changer pour une offre gaz EDF, il vous suffit de contacter EDF pour effectuer la transition. Ce changement se fait rapidement et sans frais, vous permettant de passer à une offre plus adaptée à vos besoins. Et si vous déménagez, vous pouvez facilement souscrire un nouveau contrat gaz pour votre nouvelle adresse. EDF vous accompagne dans ces démarches pour que tout se passe en douceur.

En résumé, la fin du tarif réglementé du gaz marque une nouvelle étape pour les consommateurs, avec une multitude d'offres de marché désormais disponibles. Que vous recherchiez la flexibilité pour suivre les variations du marché ou la stabilité pour maîtriser votre budget sur le long terme, il existe des solutions adaptées à chaque profil. Pour faire le bon choix, il est essentiel de bien comprendre vos besoins énergétiques, vos habitudes de consommation et vos attentes financières. Prenez le temps de comparer les offres, d'utiliser les outils mis à votre disposition pour suivre votre consommation et n’hésitez pas à changer d’offre ou de fournisseur si nécessaire. Avec un peu de recherche et les bonnes informations, vous trouverez facilement l’offre gaz qui vous convient le mieux, vous permettant ainsi de gérer votre énergie en toute sérénité.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par EDF.