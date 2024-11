Dépêchez-vous, le Black Friday a déjà commencé sur Pixmania !

Cette année, le Black Friday aura lieu le 29 novembre. Mais bonne nouvelle, vous n’avez pas à attendre jusqu’à la fin du mois pour faire des bonnes affaires. Le site Pixmania propose une avalanche de promotions sur de très nombreux produits. Dans cet article, nous avons sélectionné pour vous 3 des meilleures offres.

Vous voulez un nouveau smartphone, une tablette dernière génération ou bien un aspirateur haut de gamme ? Rendez-vous tout de suite sur le site de Pixmania pour profiter des meilleures réductions de prix du moment. Cette année, Pixmania a décidé de prendre de court tous les autres sites en proposant à ses clients un véritable Black Friday avant l’heure.

Vous trouverez ainsi des offres sur de nombreuses catégories comme les smartphones, les ordinateurs, le gaming, les trottinettes, les montres connectés, les tablettes, l’audio… Si vous voulez vous faire plaisir ou bien si vous êtes déjà à la recherche de cadeaux de Noël pas cher, vous êtes au bon endroit !

Le Xiaomi 14T à 483 € seulement avec le code promo BF10

Vous cherchez un nouveau smartphone avec des caractéristiques haut de gamme mais vous n’avez pas un budget de plus 1000 euros ? Pas d’inquiétude, nous avons sélectionné un smartphone à moins de 500 euros qui offre une fiche technique alléchante. Il s’agit du Xiaomi 14T.

En vente sur le site officiel de Xiaomi pour 651 euros, vous pouvez le trouver sur Pixmania pour 493,33 euros. Et vous pouvez encore baisser le prix en utilisant le code promo BF10 qui vous permet d’économiser 10 euros supplémentaires. Vous pourrez donc vous offrir le Xiaomi 14T pour seulement 483,33 euros.

Le Xiaomi 14T est équipé d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K (2712 x 1220 pixels) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une image à la fois précise et fluide. Il embarque aussi un processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra couplé à 12 Go de RAM et avec un stockage de 256 Go. Cette puce gravée en 4 nm lui permet d’être puissant tout en étant économe en énergie. La batterie de 5000 mAh offre jusqu’à 15 heures d’autonomie et vous profitez en plus de l’HyperCharge 67W.

Côté photo, le Xiaomi 14T vise l’excellence puisqu’il a été conçu en collaboration avec Leica. On retrouve un capteur principal de 50 MP accompagné d’un téléobjectif de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. À l’avant, la caméra selfie de 32 MP est directement intégré à l’écran.

L’iPad Air 5 passe à 596 € au lieu de 789 € avec le code PIXMANIA30

On continue avec un produit Apple : l’iPad Air de 5ème génération. Sorti au prix de vente conseillé de 789 euros, cette version Wi-Fi 64 Go est affichée à 626,34 euros sur Pixmania. Et en rajoutant le code promo PIXMANIA30, vous passez sous la barre des 600 euros avec un prix de vente de seulement 596,34 euros. En plus, les frais de port sont offerts.

En ce qui concerne les caractéristiques de l’iPad Air 5, il embarque une puissante puce Apple Silicon : la M1. Ce SoC améliore considérablement les performances de ce modèle puisqu’il est 60% plus performant que la génération précédente. Et ce n’est pas le seul avantage de cette puce puisqu’elle est aussi très économe en consommation d’énergie pour atteindre facilement plus de 10 heures d’autonomie.

Pour l’écran, Apple nous éblouit avec une dalle Liquid Retina 10,9 pouces avec un excellent traitement antireflet. Et pour les autres caractéristiques, on retrouve entre autres Touch ID pour ouvrir votre tablette en toute sécurité avec votre empreinte digitale, une caméra ultra grand-angle 12 MP pour vos appels en visio et, à l’arrière du capot, un autre capteur 12 MP pour prendre des photos et vidéos 4K ou pour scanner vos documents.

280€ de réduction sur le Dyson Gen5 Detect Absolute

Pour terminer cette rapide sélection des meilleurs offres du Black Friday avant l’heure de Pixmania, voici le meilleur aspirateur balai au monde à prix réduit. Le Dyson Gen5 Detect Absolute est tout simplement la Roll’s Royce des aspirateurs puisqu’il embarque toutes les dernières technologies. Et le prix s’en fait ressentir puisqu’il est habituellement en vente pour presque 1000 euros !

Heureusement, Pixmania vous propose une baisse de prix conséquente. En effet, de base, le Dyson Gen5 Detect Absolute s’affiche à 749 euros, ce qui est déjà une très belle promotion. Mais en ajoutant le code promo PIXMANIA30, le tarif baisse encore de 30 euros pour atteindre un prix final de seulement 719 euros.

Dyson est pour les aspirateurs ce qu’Apple est pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. La marque anglaise fait chaque année son maximum pour proposer les meilleurs aspirateurs balais du marché. Ainsi, le Gen5 Detect Absolute dispose d’une impressionnante puissance d'aspiration de 262 AW tout en offrant une autonomie confortable de 70 min.

Il est doté entre autres d'une brosse Optic Fluffy équipé d’un laser pour voir toute la poussière au sol, même celle invisible à l’oeil nu. Avec la filtration HEPA intégré, vous pourrez capturer 99,99% des particules jusqu'à 0,1 micron. Le Gen5 Detect Absolute vous aidera donc à vous débarrasser des puces, des acariens, des virus ou du pollen. Enfin, l’écran LCD vous indique en temps réel votre autonomie restante, la taille des particules aspirées et votre niveau de nettoyage.

Vous l’aurez compris, si vous voulez faire une affaire en ce moment sur des produits high-tech, foncez voir les meilleures promotions disponibles sur le site de Pixmania. En plus des offres déjà citées ci-dessus, vous pouvez profiter de prix réduits pour vous offrir un iPhone 16, une PS5, un vélo électrique, une montre connectée et de nombreux autres produits.