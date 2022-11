FIFA 23 : EA affirme que l’Argentine gagnera la Coupe du Monde 2022

C'est devenu une tradition à chaque Coupe du Monde. EA, l'éditeur des jeux FIFA, a pour habitude de simuler l'ensemble des matchs de la compétition sur le dernier titre de la licence pour prédire le grand gagnant. Depuis 2010, l'entreprise américaine a vu juste à chaque fois. Voici son verdict pour le Mondial 2022 au Qatar.

A l'approche de chaque Coupe du Monde de football, EA, l'éditeur des jeux FIFA, a pris pour habitude de simuler l'ensemble des matchs à venir de la compétition dans les différents modes de jeu du dernier titre disponible. Fait loin d'être anodin, l'entreprise américaine a vu juste pour les trois dernières compétitions mondiales, à savoir :

L'Espagne en 2010

L'Allemagne en 2014

Et bien entendu, la France en 2018

Et comme vous le savez, le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 au Qatar sera donné dès ce 20 novembre 2022 avec le match Qatar/Equateur. La France entamera son championnat dans le groupe D face à l'Australie le 22 novembre 2022.

EA pari sur l'Argentine comme grand vainqueur de la Coupe du Monde 2022

Comme nous sommes à quelques jours seulement du top départ, EA a décidé de dévoiler son pronostic pour le grand vainqueur de la compétition. “Nous avons utilisé EA Sports FIFA 23 avec la technologie révolutionnaire HyperMotion 2 et les classements dédiés à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 dans les modes Coup d'envoi et Tournoi FIFA World Cup pour simuler les 64 matchs et voir qui sortira vainqueur en décembre”, explique l'éditeur dans un article de blog officiel.

Ainsi et d'après EA, la finale sera dominée par l'Amérique latine, puisqu'elle se jouera entre l'Argentine et le Brésil. Et c'est justement l'Albicelestre de Lionel Messi qui soulèverait la Coupe, après un match serré qui s'est soldé par un seul but de l'attaquant argentin. Selon les prédictions d'EA, il s'agirait de son 8e but durant le tournoi.

Si on retrouve donc le Brésil à la seconde place, la France serait en 3e position. Notez qu'EA a dévoilé d'autres pronostics. Selon les simulations effectuées, Lionel Messin décrocherait donc le Soulier d'or pour ses 8 buts en 7 matchs, dont le but décisif en finale. Le Ballon d'or lui reviendrait également en tant que meilleur joueur du tournoi. Quant au Gant d'or, il serait attribué à Emiliano Martinez de l'équipe argentine. Reste maintenant à savoir si la réalité du terrain donnera raison ou non à EA. Pour rappel, FIFA 23 a signé un lancement record avec plus de 10 millions de joueurs lors de sa première semaine d'exploitation.