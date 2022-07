FIFA 23 : découvrez toutes les nouveautés du gameplay dans cette vidéo de 11 minutes

EA a publié une vidéo de 11 minutes qui revient en profondeur sur toutes les nouveautés de gameplay que l’on pourra retrouver dans FIFA 23. Ces dernières incluent notamment une technologie HyperMotion améliorée, notamment pour augmenter le réalisme du football féminin ainsi que des dribles via de nouvelles animations. Le jeu introduira également pour la première fois les Power Shots.

Après avoir officialisé la sortie de son jeu pour le 30 septembre prochain, il est temps pour EA d’entamer la communication autour de FIFA 23. Cela passe bien entendu par l’annonce des nouveautés qui intégreront ce nouvel opus, que l’éditeur a décidé de présenter via une vidéo de 11 minutes. Les amateurs de jolies images seront ravis : l’accent a très clairement été mis sur les animations.

En effet, EA Vancouver a grandement amélioré sa technologie Hypermotion, qui a débarqué sur FIFA 22. Pour rappel, cette dernière a permis de capturer les mouvements de 22 joueurs professionnels pour les retranscrire sous la forme d’animations ultras réalistes. Pour ce nouveau titre, le procédé a donc été boosté pour obtenir un total de 9 millions d’images, permettant de créer 6000 nouvelles animations.

FIFA 23 dévoile toutes ses nouveautés en vidéo

Une amélioration qui bénéficie notamment au football féminin, grâce à de nouvelles animations spécifiques aux joueuses. Mais pas que : « Nous avons utilisé les nouvelles animations pour améliorer la réactivité et la qualité visuelle des dribbles », souligne également EA. De même, l’IA a été revue pour être moins prévisible qu’avant, en rendant les joueurs plus souples et volatiles. Les gardiens, de leurs côtés, seront plus réactifs.

Dernière grosse nouveauté, les Power Shots débarqueront pour la première fois dans FIFA 23. Cette mécanique demandera plus de précision aux joueurs, mais promet une belle récompense si exécutée proprement. Ces derniers ne pourront pas être effectués n’importe comment, puisqu’il faudra suffisamment d’espace pour les déclencher. D’autres skill moves rejoindront également le portefeuille du jeu, que nous vous laissons découvrir avec la vidéo ci-dessus.

Rappelons que FIFA 23 sera le dernier de la franchise chez EA, qui optera ensuite pour le nom EA Sports Football Club.