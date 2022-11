Forza Horizon 5 : le ray tracing arrive enfin sur PC avec le support DLSS et FSR

Si vous jouez à Forza Horizon 5 sur PC, voilà une nouvelle qui devrait vous donner le sourire. Playground Games vient d’annoncer que le ray tracing débarque enfin sur tous les modes de jeux, un an après la sortie du titre. Le studio a également pensé aux configurations les plus timides, ajoutant le support DLSS et FSR pour les cartes graphiques Nvidia et AMD.

Comme à son habitude, le denier Forza Horizon a été un véritable carton. Quelques jours seulement après son lancement, on dénombrait déjà pas moins de 10 millions de joueurs à travers le monde. On mentirait si l’on disait que c’est une surprise. Forza Horizon 5 reprend tous les ingrédients qui ont fait son succès au fil des années en poussant les curseurs encore plus, notamment sur l’un de ses principaux points forts : ses graphismes.

Des graphismes somptueux, on en retrouve certes dans la simulation de courses, mais un manquement crucial a pourtant longtemps été déploré par les joueurs. Sur PC, le titre se démarque par l’absence remarquée du ray tracing. Celui-ci, devenu depuis peu un véritable standard dans l’industrie AAA, est seulement disponible dans le mode ForzaVista, qui permet de visualiser les voitures du jeu. Du moins, jusqu’à aujourd’hui.

La version PC de Forza Horizon 5 a enfin droit au ray tracing

En effet, Playground Games est arrivé avec une excellente nouvelle sur le site de la licence. Hier, le studio a déployé la mise à jour Donut Media qui, après un an d’attente, ajoute enfin le ray tracing à tous les modes du jeu. Vous vous en doutez, il vous faudra un PC pour le moins compétent pour faire tourner correctement la bête. C’est là qu’entre en jeu la seconde bonne nouvelle de Playground Games : le support du DLSS et du FSR 2.2.

Notons que les détenteurs d’une carte graphique Nvidia ne pourront pas encore profiter du DLSS 3, pour le moment compatible avec assez peu de jeux. « Bien que nous n’ayons rien à partager aujourd’hui concernant le DLSS 3.0, l’équipe attend avec impatience vos commentaires sur l’implémentation du DLSS 2.4 dans Forza Horizon 5, qui peut être activé sur toutes les cartes graphiques Nvidia RTX pour augmenter vos performances à des résolutions plus élevées », a indiqué le studio.